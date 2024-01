Como se aposentar “2x” em 2024; dá para receber em DOBRO?

O ano de 2024 traz novas perspectivas para os trabalhadores brasileiros, especialmente para aqueles que contribuíram para mais de um regime previdenciário. A possibilidade de receber duas aposentadorias simultaneamente tornou-se uma questão de grande interesse. Este artigo esclarece como é possível acumular benefícios de regimes diferentes e as condições necessárias para isso.

Entender como funciona o sistema previdenciário e se manter informado sobre mudanças nas leis e regulamentos pode ser crucial para tomar decisões inteligentes e aumentar o valor da sua aposentadoria. (Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como se aposentar “2x” em 2024?

A possibilidade de acumular aposentadorias se aplica especialmente a profissionais como professores, médicos, enfermeiros e dentistas, que podem ter contribuído para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e também para regimes próprios, como o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) para servidores públicos. No entanto, para que esta acumulação seja viável, é imprescindível atender a determinados requisitos de cada regime.

Requisitos para receber em DOBRO

Para receber duas aposentadorias de regimes distintos, o trabalhador deve cumprir os requisitos de ambos. No caso do INSS, é necessário atingir a idade mínima e ter um período específico de contribuição. Já para os regimes próprios, outros critérios podem ser aplicados. Importante notar que a soma dos dois benefícios pode não ser integral, devido ao limite conhecido como teto previdenciário.

Porém, a vantagem de acumular aposentadorias varia de acordo com o valor de cada benefício, as contribuições realizadas e outros fatores individuais. Em algumas situações, pode ser mais benéfico optar por receber apenas uma das aposentadorias, especialmente se houver outras fontes de renda disponíveis.

Acumulando Aposentadorias com Trabalho no Exterior

É possível acumular aposentadorias de regimes diferentes ao trabalhar no exterior, desde que se cumpram os requisitos do INSS e do regime do país estrangeiro. Contudo, os valores recebidos podem ser proporcionais ao tempo de contribuição em cada país. A existência de acordos internacionais que permitem a contabilização do tempo de contribuição nos dois países é um fator crucial nesta situação.

Em resumo, receber duas aposentadorias de regimes diferentes é viável, mas requer um entendimento detalhado de cada regime e uma análise cuidadosa para determinar se é uma opção vantajosa. Consultar um especialista em previdência pode ser fundamental para tomar decisões informadas e maximizar seus benefícios previdenciários.

Como se aposentar com valor maior?

Maximizar o valor da aposentadoria é um objetivo comum entre os trabalhadores. Para quem busca aumentar o benefício, existem algumas estratégias importantes que podem ser adotadas ao longo da vida profissional. Aqui estão algumas dicas essenciais:

Contribuições Adicionais e Consistentes: Garanta que suas contribuições ao INSS ou ao regime próprio sejam regulares e, se possível, acima do mínimo. Contribuições adicionais podem aumentar o valor da sua aposentadoria. Trabalho por Mais Tempo: Adiar a aposentadoria e continuar contribuindo pode aumentar significativamente o valor do benefício, especialmente no regime do INSS, onde o cálculo é baseado na média das maiores contribuições. Revisão de Benefícios Antigos: Se você já está aposentado e acredita que o cálculo do seu benefício não considerou todas as suas contribuições, uma revisão pode ser solicitada. Isso pode incluir períodos de trabalho anteriores ou simultâneos que não foram inicialmente considerados. Planejamento Previdenciário: Consultar um especialista em previdência pode ajudar a planejar estrategicamente suas contribuições e a escolher o melhor momento para se aposentar. Esse planejamento pode considerar fatores como expectativa de vida, necessidades financeiras futuras e outras fontes de renda.

