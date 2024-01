Confirmado novo pagamento do INSS já nesta semana

Com a chegada de 2024, os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo no Brasil têm motivos para se animar. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que começará a efetuar os pagamentos já na próxima terça-feira, 2 de janeiro. Este acontecimento é especialmente significativo, pois marca o início de um novo ciclo de pagamentos, com reajustes importantes no benefício.

Manter-se informado sobre o calendário de pagamentos do INSS é crucial para os aposentados e pensionistas planejarem suas finanças no início do ano novo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Novo pagamento do INSS: Reajustes e Novidades no Pagamento do INSS

A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo subirá de R$ 1.320 para R$ 1.412, representando um reajuste de 6,97% em comparação ao valor atual. Esse aumento no salário mínimo impacta diretamente no valor das aposentadorias e pensões. No entanto, o novo teto do INSS só será conhecido em janeiro de 2024, e os aposentados receberão os valores com reajuste a partir do dia 25 de janeiro.

O INSS planeja um calendário de pagamentos dividido entre aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem acima deste valor. Para os beneficiários, é essencial verificar o número final do cartão de benefício para saber a data exata do recebimento. Além das aposentadorias por idade e invalidez, o INSS abrange benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários-família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Calendário de pagamento Janeiro 2024

O INSS iniciou os pagamentos de dezembro em 21 de dezembro de 2023 e continuará no início de janeiro de 2024, contemplando mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas.

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento variam de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o número final do cartão é 1, o pagamento já foi realizado em 21 de dezembro.

Confira abaixo as datas de pagamento para beneficiários que recebem até um salário mínimo e para aqueles que recebem acima do piso nacional:

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 21 de dezembro (já realizado)

Final 2: 22 de dezembro (já realizado)

Final 3: 26 de dezembro (já realizado)

Final 4: 27 de dezembro (hoje)

Final 5: 28 de dezembro

Final 6: 2 de janeiro

Final 7: 3 de janeiro

Final 8: 4 de janeiro

Final 9: 5 de janeiro

Final 0: 8 de janeiro

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de janeiro

Finais 2 e 7: 3 de janeiro

Finais 3 e 8: 4 de janeiro

Finais 4 e 9: 5 de janeiro

Finais 5 e 0: 8 de janeiro

Acesso a Informações e Serviços Digitais

Os segurados podem consultar as datas de pagamento e os valores dos benefícios através do aplicativo do INSS e do site Meu INSS, utilizando a conta gov.br. Além do extrato de pagamento, os aposentados podem agendar ou reagendar perícias médicas e acessar diversos outros serviços vinculados à seguridade social.

Este novo ciclo de pagamentos do INSS representa um momento importante para os aposentados e pensionistas do Brasil. Com reajustes significativos e um sistema organizado de pagamentos, o INSS busca garantir que seus beneficiários recebam seus direitos de forma eficiente e transparente. Este é um passo importante na garantia de um 2024 mais tranquilo e seguro para milhões de brasileiros.

