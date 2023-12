Emoji do rosto feliz tem significado secreto que poucos identificaram

O uso de emojis se tornou uma parte essencial da comunicação digital, e um dos ícones mais populares no WhatsApp é o emoji de rostinho feliz. Este emoji, comumente utilizado em conversas para expressar alegria e felicidade, carrega um significado mais profundo de acordo com o contexto em que é usado. Saiba mais sobre.

Os emojis tornaram-se uma forma essencial de comunicação no mundo digital atual, especialmente no WhatsApp. (Foto divulgação)

Emoji do rosto feliz tem significado secreto

Segundo a Emojipedia, o rosto sorridente e corado simboliza um ânimo elevado, indicando que algo importante e positivo está prestes a acontecer na vida do usuário ou de alguém próximo a ele. Além disso, este emoji também pode representar uma reação a notícias cheias de alegria no cotidiano.

Aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 e adicionado ao Emoji 1.0 em 2015, o emoji de rostinho feliz continua a ser um dos mais queridos e utilizados pelos usuários do WhatsApp, ilustrando sentimentos de alegria e entusiasmo em comunicações digitais.

Significado secreto de outros emojis

Os emojis tornaram-se uma forma essencial de comunicação no mundo digital atual, especialmente no WhatsApp. Para muitos usuários, os emojis acrescentam expressão e emoção às conversas do dia-a-dia, algo que as palavras sozinhas podem não conseguir transmitir efetivamente. No entanto, alguns emojis têm significados ocultos ou alternativos que podem não ser imediatamente óbvios à primeira vista. Veja:

O emoji de “Rosto com Olhos de Coração” (😍) é usualmente empregado para expressar amor ou admiração por algo ou alguém. Entretanto, de acordo com alguns usuários, esse emoji também é usado para indicar um elogio extremo à aparência de alguém, tornando-o não apenas um símbolo de amor, mas também de atração física.

O emoji da “Lua Sorridente” (🌝) é frequentemente empregado para sinalizar um humor positivo ou uma situação alegre. Contudo, nos últimos tempos, ganhou o significado alternativo de representar situações ou momentos vagamente desconfortáveis ou estranhos.

O emoji de “Carinha de Anjo” (😇) normalmente é usado de forma muito literal para se mostrar inocente ou santo. No entanto, ele também pode ser empregado de forma sarcástica ou irônica para indicar que alguém está sendo falso ou se fazendo de “santinho”.

Códigos secretos do WhatsApp

Além do código secreto dos emojis, também existem outros em números. O código 7642 traz um duplo significado. Um deles é refletido na frase “Eu sempre estarei ao seu lado”, com cada número representando a quantidade de letras na tradução inglesa: Forever (7 letras); I will be (6 letras); For (4 letras); You (2 letras). Use esta formação para transmitir seu carinho e afeto por pessoas especiais.

Curioso, no entanto, é que esse mesmo código pode ser entendido como o sentido de “Envie sem dizer nada”. Se você adora uma brincadeira, esta é uma oportunidade de confundir seus amigos, deixando-os curiosos sobre o significado, incentivando o repasse do código, e assim, propagando o meme.

Vamos ao código 737, o qual também tem significados distintos. Ele pode tanto representar o emoji “😚” ou “😙”, que transmitem um beijo, quanto a expressão “Boa noite”. Ambas as interpretações carregam sentimentos de carinho e afeto. Portanto, seja para desejar uma noite tranquila, seja para enviar um beijo virtual, o código pode, com certeza, aquecer o coração do destinatário.

Por último, mas não menos importante, temos o código 767. Este representa a frase “Vamos permanecer juntos, mesmo que a maioria sempre se vá”. O significado profundo revela uma pessoa que já passou por decepções sentimentais e agora deposita confiança apenas em quem verdadeiramente importa. Esse código pode ser enviado para pessoas que possuam um laço afetuoso significativo, como amigos próximos, familiares, companheiro(a) amoroso(a), desejando uma conexão duradoura e confiável.

