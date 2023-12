Destilado ou fermentado: qual bebida dá mais ressaca?

A ressaca é uma condição caracterizada por uma série de sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, náusea, vômito, fadiga, desidratação e sensibilidade à luz e ao som. Ela é causada pelo consumo excessivo de álcool, que pode afetar o sistema nervoso central, o sistema digestivo e outros órgãos do corpo.

A dúvida sobre qual tipo de bebida alcoólica dá mais ressaca é comum entre os consumidores. Alguns acreditam que os destilados, como a vodka, o gin e o uísque, são mais propensos a causar ressaca do que as bebidas fermentadas, como a cerveja, o vinho e o saquê.

Veja qual é a pior bebida de todas para quem odeia ficar de ressaca. Destilado ou fermentado? Confira a verdade sobre o assunto.

O que dizem os especialistas sobre qual é a pior bebida para ressaca

A resposta para essa pergunta não é simples, pois depende de uma série de fatores, incluindo o tipo de álcool consumido, a quantidade consumida, o metabolismo do indivíduo e outros fatores pessoais. No entanto, alguns estudos científicos podem ajudar a fornecer uma resposta mais precisa.

Um estudo publicado em 2018 na revista Alcohol and Alcoholism analisou os efeitos de diferentes tipos de álcool na ressaca. Os pesquisadores compararam os efeitos de bebidas destiladas, bebidas fermentadas e bebidas mistas em um grupo de 26 voluntários.

Os resultados do estudo mostraram que as bebidas destiladas foram associadas a uma ressaca mais grave do que as bebidas fermentadas. Os participantes que consumiram bebidas destiladas relataram sintomas mais intensos de dor de cabeça, náusea, vômito e fadiga.

Outro estudo, publicado em 2020 na revista Scientific Reports, chegou a uma conclusão semelhante. Os pesquisadores analisaram os efeitos de diferentes bebidas alcoólicas na ressaca em um grupo de 100 voluntários.

Os resultados do estudo mostraram que as bebidas destiladas foram associadas a uma ressaca mais grave do que as bebidas fermentadas. Os participantes que consumiram bebidas destiladas relataram sintomas mais intensos de dor de cabeça, náusea, vômito, fadiga, desidratação e sensibilidade à luz e ao som.

Tenha sempre atenção

No entanto, é importante ressaltar que esses estudos foram realizados em grupos relativamente pequenos de participantes. Mais pesquisas são necessárias para confirmar essas conclusões em uma população maior.

Além do tipo de álcool consumido, a quantidade consumida também é um fator importante que pode influenciar a gravidade da ressaca. Quanto mais álcool uma pessoa consumir, mais provável é que ela tenha uma ressaca.

O metabolismo do indivíduo também pode desempenhar um papel na gravidade da ressaca. Algumas pessoas são mais propensas a metabolizar o álcool mais lentamente do que outras. Isso pode levar a níveis mais elevados de álcool no sangue, o que pode aumentar o risco de ressaca.

Outros fatores pessoais, como a idade, o sexo e a saúde geral, também podem influenciar a gravidade da ressaca. Por exemplo, pessoas mais jovens são mais propensas a ter ressaca do que pessoas mais velhas. Homens também são mais propensos a ter ressaca do que mulheres.

Para evitar a ressaca, é importante consumir álcool com moderação. As mulheres devem limitar o consumo de álcool a uma bebida por dia, enquanto os homens devem limitar o consumo a duas bebidas por dia.

Além disso, é importante beber água ao longo da noite para se manter hidratado. Evitar fumar e consumir alimentos gordurosos também pode ajudar a reduzir o risco de ressaca.

Se você tiver uma ressaca, é importante descansar e se hidratar. Você também pode tomar medicamentos de venda livre para aliviar os sintomas.

Aqui estão algumas dicas para evitar a ressaca:

Consuma álcool com moderação.

Beba água ao longo da noite para se manter hidratado.

Evite fumar e consumir alimentos gordurosos.

Durma bem antes de beber álcool.

Coma uma refeição antes de beber álcool.

Não misture bebidas alcoólicas.

Faça pausas ao longo da noite para permitir que o álcool seja metabolizado pelo corpo.

Se você tiver uma ressaca, siga estas dicas: