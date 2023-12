WhatsApp: como usar suas fotos e vídeos para criar figurinhas

O WhatsApp, uma das plataformas de troca de mensagens mais populares do mundo, oferece uma funcionalidade divertida e criativa: a possibilidade de criar figurinhas personalizadas usando suas próprias fotos e vídeos. Essa funcionalidade permite que os usuários adicionem um toque pessoal às suas conversas, transformando momentos cotidianos em stickers únicos e expressivos.

Vamos explorar como você pode usar suas fotos e vídeos para criar estas figurinhas, tornando suas conversas no WhatsApp ainda mais divertidas e personalizadas.

Baixar e organizar pacotes de figurinhas no WhatsApp é uma maneira fácil e divertida de adicionar mais expressividade às suas mensagens. (Foto divulgação)

Usando fotos e vídeos para criar figurinhas

Confira:

Sticker Maker Studio

Para começar a criar suas figurinhas no WhatsApp, uma das opções é usar o aplicativo Sticker Maker Studio. Disponível para celulares Android e iOS, o app permite a criação de pacotes de stickers personalizados.

Após instalar o Sticker Maker Studio, você pode criar um novo pacote de stickers e adicionar suas fotos, GIFs ou vídeos. Estes podem ser transformados em figurinhas animadas, proporcionando uma maneira criativa de expressar emoções e compartilhar momentos.

Após selecionar e editar suas imagens ou vídeos, basta adicionar o arquivo ao WhatsApp para começar a usar suas novas figurinhas personalizadas nas suas conversas.

Stickerly

Outra excelente opção para criar figurinhas personalizadas é o aplicativo Stickerly. Disponível também para Android e iOS, o Stickerly permite que os usuários escolham entre criar uma figurinha com foto ou animada. Após escolher um arquivo da galeria do seu celular, seja ele uma foto ou vídeo, você pode definir um trecho curto para a figurinha animada.

O aplicativo também oferece a opção de adicionar texto, fundo ou emojis às suas figurinhas, permitindo uma personalização ainda mais detalhada. Uma vez criada a figurinha, basta adicionar o pacote ao WhatsApp para enriquecer suas conversas com stickers únicos e cheios de personalidade.

Como Baixar Pacotes de Figurinhas no WhatsApp

O WhatsApp permite aos usuários enriquecer suas conversas com o uso de figurinhas, oferecendo uma forma divertida e expressiva de comunicação. Baixar pacotes de figurinhas no WhatsApp é um processo simples e pode ser feito diretamente no aplicativo. Vamos explorar como você pode adicionar novos pacotes de figurinhas à sua coleção no WhatsApp, tornando suas mensagens ainda mais personalizadas e divertidas.

Passo a Passo para Baixar Figurinhas no WhatsApp

Abrir uma Conversa: Inicie abrindo uma conversa individual ou em grupo no WhatsApp. Acessar as Figurinhas: Toque no ícone de emoji e, em seguida, selecione o ícone de figurinha. Baixar Pacotes de Figurinhas: Para baixar um novo pacote de figurinhas, toque em “+” e veja a lista de pacotes disponíveis. Toque em “baixar” ao lado do pacote de figurinhas que deseja adicionar. Um tique será exibido quando o pacote estiver baixado. Enviar Figurinhas: Para enviar uma figurinha, toque novamente no ícone de figurinha, selecione a figurinha desejada e ela será enviada automaticamente. As figurinhas mais usadas serão exibidas na seção “Recentes”.

