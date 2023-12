VITÓRIA! Quem gostava de “raspadinha” pode comemorar; volta autorizada

A “raspadinha”, uma das modalidades de aposta mais queridas pelos brasileiros, está de volta! Graças a uma recente autorização do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União, a Loteria Instantânea Exclusiva (LOTEX), mais conhecida como raspadinha, terá sua comercialização retomada pela Caixa Econômica Federal. Esta notícia é um marco significativo para os entusiastas de loterias, marcando o retorno de uma das formas mais populares e instantâneas de aposta no Brasil.

As loterias no Brasil oferecem uma ampla gama de opções para os entusiastas de jogos de sorte. (Foto divulgação)

O Retorno da Raspadinha e suas Implicações

A raspadinha, suspensa em 2015, passou por uma série de remodelações e agora retorna com novas regras. Conforme a regulamentação atual, as raspadinhas físicas ou digitais serão emitidas pela Caixa pelo prazo de 24 meses.

Esta mudança veio após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agosto, facilitando a retomada dessa modalidade de aposta. A expectativa do governo é arrecadar cerca de R$ 3 bilhões por ano com a volta da LOTEX, segundo declarações do secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda.

Veja também: 2024 será o ano de ganhar na loteria para estes 3 signos do zodíaco

Arrecadação e Distribuição de Recursos

O decreto publicado em agosto também estabelece o destino da arrecadação com as raspadinhas. De acordo com a nova divisão, 65% do valor arrecadado será destinado ao pagamento de prêmios e recolhimento de imposto de renda, 18,3% para despesas de custo e manutenção, 1,3% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,5% para entidades esportivas que cederem direitos de uso de marcas para apostas, 0,9% para o Fundo Nacional de Cultura, 0,9% para o Ministério do Esporte e 0,4% para a Seguridade Social.

Esta distribuição reflete o compromisso do governo em garantir que os recursos arrecadados com as raspadinhas sejam utilizados em prol do desenvolvimento social e cultural do país.

A retomada das raspadinhas pelo governo representa não apenas uma vitória para os aficionados por loterias, mas também uma fonte importante de arrecadação para projetos sociais e culturais. A modalidade, que permite aos apostadores saber instantaneamente se ganharam um prêmio, volta a trazer emoção e expectativa para o público, além de contribuir para o orçamento de importantes setores. A volta da raspadinha é, sem dúvida, um acontecimento a ser celebrado por todos os que apreciam este tradicional jogo de sorte.

Explorando as Diversas Opções de Loteria no Brasil

Além da empolgante volta da raspadinha (LOTEX), o Brasil oferece uma variedade de opções de loteria para todos os gostos e preferências. Cada uma dessas modalidades possui características únicas e atrativas, proporcionando diferentes formas de apostas e chances de ganhar.

Mega-Sena: Talvez a mais famosa de todas, a Mega-Sena atrai milhões de apostadores com seus prêmios acumulados que podem chegar a quantias extraordinárias. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, e ganha quem acertar os seis números sorteados entre 60 opções.

Quina: Com sorteios diários, a Quina oferece mais oportunidades de ganhar. Os jogadores escolhem de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganha quem acertar de dois (duque) a cinco (quina) números.

Lotofácil: Como o nome sugere, a Lotofácil é conhecida por oferecer mais chances de ganhar. Os jogadores escolhem entre 15 e 18 números de um total de 25. Os sorteios são realizados três vezes por semana, e ganha quem acertar de 11 a 15 números.

Dupla Sena: Na Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar, pois são realizados dois sorteios por concurso. Os jogadores escolhem seis números entre 50 opções.

Timemania: Ideal para os fãs de futebol, a Timemania permite que os apostadores escolham dez números e um Time do Coração. Ganha quem acertar de três a sete números, além do time.

Dia de Sorte: Esta loteria tem uma abordagem diferente, onde os jogadores escolhem sete números entre 31 disponíveis (representando os dias do mês) e um mês da sorte. Os sorteios são realizados duas vezes por semana.

Federal: A Loteria Federal é uma das mais tradicionais, com sorteios semanais. Ao invés de escolher números, os jogadores compram bilhetes com numeração pré-definida, concorrendo a diversos prêmios.

Veja também: Signos que nasceram para ganhar na loteria em dezembro