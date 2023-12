Tudo pronto! WhatsApp deve liberar seu nome no perfil do app

A era da comunicação digital está prestes a ficar mais personalizada no WhatsApp. Uma novidade aguardada, que promete transformar a forma como interagimos na plataforma, é a possibilidade de criar um nome de usuário no WhatsApp.

Esta atualização, alinhada com funcionalidades já presentes em outros mensageiros como o Telegram, permitirá aos usuários encontrar e adicionar contatos sem a necessidade de compartilhar números de telefone, aumentando significativamente a privacidade e a segurança na plataforma.

As atualizações do WhatsApp em 2023 refletem uma evolução significativa na plataforma, ampliando as possibilidades de uso tanto para usuários individuais quanto para empresas.

Como funcionará colocar seu nome no perfil do app?

Fontes especializadas descobriram que o recurso de criar um nome de usuário no WhatsApp está em testes nas versões beta do aplicativo para Android. A funcionalidade foi encontrada na versão 2.23.2.519, indicando que a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, está trabalhando para implementar essa novidade em breve. Embora ainda não haja uma data de lançamento confirmada, a expectativa é que a atualização chegue tanto para usuários da versão móvel quanto da web do aplicativo.

Com a possibilidade de compartilhar um nome de usuário em vez do número de telefone, os usuários do WhatsApp poderão manter seus contatos pessoais mais protegidos. Esse recurso é especialmente valioso para quem utiliza a conta do WhatsApp para negócios ou outras atividades que exigem interações com uma ampla gama de pessoas. A primeira visão dessa atualização ocorreu em maio deste ano, e desde então, a funcionalidade vem sendo aprimorada nas compilações experimentais do aplicativo.

Novidades do Whatsapp em 2023

O WhatsApp, em constante transformação, trouxe diversas novidades para suas três versões em 2023: a conta pessoal, a conta para empresas (WhatsApp Business), e a plataforma empresarial (WhatsApp Business API).

Essas atualizações refletem o compromisso da Meta, empresa proprietária do WhatsApp, em oferecer uma experiência cada vez mais rica, segura e personalizada aos seus usuários. Vamos explorar as principais novidades que marcaram o WhatsApp em 2023.

Principais Atualizações e Novidades

Código Secreto para Bloquear Chats: Em uma atualização de maio, o WhatsApp introduziu uma camada extra de segurança com um código secreto para bloquear bate-papos. Esse recurso é particularmente útil para quem compartilha o telefone ou usa o dispositivo de forma compartilhada, protegendo as conversas mais íntimas.

Várias Contas no WhatsApp em Celulares Android: Uma grande mudança para usuários de Android foi a possibilidade de ter dois números de WhatsApp no mesmo celular. Isso facilita a gestão de contas diferentes, como a do trabalho e a pessoal, sem a necessidade de fazer logout ou carregar dois telefones.

WhatsApp Flows: Em setembro, foi anunciado o “WhatsApp Flows”, um recurso inovador do WhatsApp Business API. Este recurso permite a compra de passagens aéreas, agendamentos e reservas diretamente pelo WhatsApp, através de fluxos super personalizados de conversas, oferecendo conveniência e inovação.

Canais do WhatsApp Chegam ao Brasil: Em setembro, o WhatsApp lançou os Canais do WhatsApp para 150 países, incluindo o Brasil. Esse recurso permite que usuários recebam atualizações importantes de empresas diretamente no app, enquanto oferece às empresas uma nova forma de contato direto com o cliente para enviar campanhas de marketing, avisos de promoções e novidades.

