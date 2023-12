Qual é o número do meu PIS/Pasep? Aprenda 8 caminhos para descobrir

Olá, caro leitor! Hoje vamos falar sobre algo essencial para todos os trabalhadores: o número do PIS/Pasep. Saber como encontrá-lo pode ser crucial para acessar uma série de benefícios e direitos. Vou te mostrar 8 maneiras fáceis e eficientes de consultar seu número PIS/Pasep. Preparado? Vamos lá!

Importância do PIS/PASEP

Vamos desvendar o mistério por trás do PIS/PASEP. Você já sabe como encontrá-lo, mas por que ele é tão importante? PIS (Programa de Integração Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são números que representam muito mais do que uma simples sequência numérica na vida de um trabalhador.

O número do PIS/PASEP é como uma identidade no mundo do trabalho. Ele é único para cada trabalhador e atua como um registro. Este número é utilizado para identificar sua conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, o PIS/PASEP é fundamental para o acesso a diversos direitos trabalhistas e benefícios sociais. Por exemplo, ele é necessário para:

Receber o abono salarial do PIS/PASEP para trabalhadores de empresas privadas (PIS) e servidores públicos (PASEP).

Sacar o FGTS em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, entre outros.

Realizar a inscrição em programas de benefícios do governo, como o seguro-desemprego.

Descubra o número do PIS/Pasep

O número do PIS/Pasep é mais do que um conjunto de dígitos; é a chave para uma variedade de procedimentos relacionados ao trabalho e benefícios sociais. Mas você sabe como encontrá-lo? Vamos explorar juntos as diversas formas de localizar esse número tão importante.

Aplicativo CTPS Digital

Com este aplicativo gratuito para Android e iPhone, você pode consultar seu número PIS/Pasep facilmente. Basta fazer o cadastro, entrar com a conta gov.br , e voilà! Seu número estará nas informações do contrato de trabalho.

Android: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital&hl=pt_BR&gl=US

IOS: apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-digital/id1295257499

Site do CNIS

Acesse o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para encontrar seu número. Lá, com seu CPF e algumas informações, você obtém o Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que é o mesmo do PIS. Acesse o site pelo link:

cnisnet.inss.gov.br

Aplicativo FGTS

Outra opção é o aplicativo FGTS. Após o cadastro, você encontrará seu número do PIS nas informações pessoais. Baixe o app pelos links:

IOS: apps.apple.com/br/app/fgts/id1038441027

Android: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador&hl=pt_BR&gl=US

Aplicativo Caixa Trabalhador

Este app também te permite consultar o número. É só entrar com seu CPF, seguir os passos de cadastro e acessar “Meu NIS”. Acesse o app:

Android: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.trabalhador&hl=pt_BR&gl=US

IOS: apps.apple.com/br/app/caixa-trabalhador/id1047323337

Aplicativo Meu INSS

Similar aos outros, o app Meu INSS oferece essa informação. Faça login com suas credenciais e acesse “Meu Cadastro” para encontrar o número.

IOS: apps.apple.com/br/app/meu-inss-central-de-serviços/id1243048358

Android: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meuinss&hl=pt_BR&gl=US

Site Meu INSS

Além do aplicativo, você pode usar o site Meu INSS. Faça login e encontre seu NIT no cadastro. Acesse o site pelo link:

meu.inss.gov.br

Telefone da Previdência Social

Ligue para o número 135 e siga as instruções para ser informado sobre o seu PIS.

Telefone da Caixa Econômica

Outra opção é ligar para o 0800 726 0207. O atendimento eletrônico ou um atendente te ajudará a consultar seu número.

Ter em mãos o número do seu PIS/Pasep é fundamental e, como você viu, existem várias maneiras simples de consultá-lo. Seja através de aplicativos, sites ou até mesmo uma ligação telefônica, o acesso a essa informação é fácil e rápido.

