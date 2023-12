Valores e datas: IPVA 2024 está chegando; veja como funciona

A chegada do novo ano costuma vir recheada de renovações e ajustes em diversas partes de nossas vidas. Se você é proprietário de veículos automotores, sabe que uma dessas adaptações envolve a preparação financeira para um compromisso muito importante: o pagamento do IPVA. Em meio a diversas dúvidas que possam surgir sobre o IPVA de 2024, estamos aqui para auxiliar, trazendo explicações sobre datas de pagamento, as alíquotas e as possibilidades de descontos.

O pagamento adequado do IPVA é essencial para contribuir na manutenção e execução dos serviços públicos fundamentais. (Foto divulgação)

IPVA: a essência do imposto anual

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo obrigatório que precisa ser quitado todos os anos pelos donos de veículos. Tal arrecadação é de extrema importância para auxiliar o financiamento de setores indispensáveis, como saúde, educação e segurança pública.

Você pode estar se perguntando como é feito o cálculo do IPVA. Pois bem, ele é baseado no valor venal do veículo, o qual é determinado a partir da tabela Fipe. Levando em consideração que o preço médio de automóveis usados teve uma redução de 4,26% até novembro, como afirma o IBGE, espera-se que o valor venal, e consequentemente do IPVA 2024, seja reduzido.

IPVA 2024: Alíquotas, condições e descontos

As alíquotas do imposto anual são variáveis, mudando de estado para estado. Uma informação relevante para aqueles em condições de realizar o pagamento à vista é que pode haver um desconto de até 3% sobre a dívida. Além disso, o parcelamento pode ser a solução para quem precisa de mais prazo, sendo possível pagá-lo em até cinco vezes.

Há situações em que a cobrança do IPVA é isenta. Carros elétricos, veículos com mais de 10 anos e indivíduos com deficiência podem ser beneficiados com a isenção, entretanto, isso irá depender da região.

Valores e datas do IPVA 2024

As datas de pagamento do IPVA já foram divulgadas por 18 estados e o Distrito Federal. Para se informar melhor sobre sua situação, é aconselhável acessar o site da Secretaria da Fazenda de seu respectivo estado.

A seguir, confira um panorama bem específico de como deve ser a alíquota, o desconto e a data de pagamento do IPVA 2024 em alguns estados brasileiros

Região Sudeste São Paulo

A alíquota será de 4% para carros de passeio e 3% para veículos com GNV e energia elétrica, 2% para caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e maquinário pesado, 1,5% para caminhões e 1% para veículos de locadoras registrados no estado. Rio de Janeiro: o IPVA será 4,39% mais barato, e para carros flex, o imposto corresponde a 4% do valor venal do veículo.

Região Sul Paraná

A alíquota de 3,5% para automóveis e motos e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a GNV. Rio Grande do Sul: alíquota de 3% para automóveis e camionetas, 2% para motos e 1% para caminhões.

Região Centro-Oeste Distrito Federal

A alíquota de 3% para automóveis e equivalentes, de 2% para motos e de 1% para veículos de carga com lotação acima de 2.000 kg, de locação e micro-ônibus.

Região Norte Acre

A alíquota de 2% para carros de passeios, aeronaves e embarcações e de 1% para micro-ônibus, ônibus, caminhões, motos e ciclomotores.

Região Nordeste Bahia

A alíquota de 3% para automóveis, movidos a diesel e 2,5% para os demais.

Se ainda persistirem dúvidas, recomendamos que consulte a Secretaria da Fazenda de seu estado para mais informações. Lembrando sempre: o pagamento adequado do IPVA é essencial para contribuir na manutenção e execução dos serviços públicos fundamentais. Esteja consciente e evite complicações futuras!

