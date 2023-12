PIS/Pasep 2024 chegou! Quando você recebe o pagamento

Os trabalhadores brasileiros têm boas notícias para 2024: o calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep foi oficialmente divulgado. Cerca de 24,5 milhões de trabalhadores devem receber o benefício, totalizando um desembolso de aproximadamente R$ 23,9 bilhões. Com início em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, os pagamentos seguirão até 15 de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. Este artigo detalha as informações cruciais sobre o cronograma e elegibilidade para o abono salarial de 2024.

O principal benefício oferecido pelo PIS/Pasep aos trabalhadores é o abono salarial, um pagamento anual equivalente ao salário mínimo vigente, proporcional ao tempo de serviço no ano-base. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Entendendo o PIS/Pasep: Fundamentos e Funções

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas fundamentais no contexto econômico e social do Brasil. Criados na década de 1970, eles visam fomentar a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, no caso do PIS, e promover a formação do patrimônio do servidor público, no caso do Pasep.

O funcionamento desses programas baseia-se em contribuições realizadas pelas empresas e órgãos públicos, que são destinadas a financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono salarial e participação na receita dos órgãos e entidades para trabalhadores públicos e privados. O PIS é gerido pela Caixa Econômica Federal e atende aos trabalhadores do setor privado, enquanto o Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, é voltado para os servidores públicos.

PIS/Pasep 2024: Detalhes do Calendário de Pagamento e Elegibilidade

Em 2024, o pagamento do PIS/Pasep será alinhado com a data de aniversário dos beneficiários, um método unificado que substitui o antigo esquema onde o PIS era pago no mês de aniversário e o Pasep segundo o último dígito do número do benefício.

Para ser elegível ao abono salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base. Os dados dos trabalhadores devem ser informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como Consultar e Receber o Pagamento

Os trabalhadores podem consultar a elegibilidade e os detalhes do pagamento do abono salarial na Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br a partir de 5 de fevereiro de 2024. Para os clientes da Caixa Econômica Federal, o pagamento será realizado prioritariamente por crédito em conta, pelo aplicativo Caixa Tem, ou em canais como agências e lotéricas. Já para os clientes do Banco do Brasil, o abono será creditado em conta bancária, via Pix, TED ou nas agências de atendimento.

Receber o abono salarial do PIS/Pasep é um impulso financeiro significativo para muitos trabalhadores. Saber as datas exatas de pagamento auxilia no planejamento financeiro, permitindo que os beneficiários organizem melhor seus orçamentos. Além disso, estar informado sobre os canais de consulta e recebimento assegura que o processo seja conduzido com tranquilidade e eficiência.

O anúncio do calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep para 2024 é uma notícia importante para milhões de trabalhadores brasileiros. Compreender as datas e os requisitos de elegibilidade é crucial para um planejamento financeiro eficaz. As facilidades de consulta e recebimento do abono garantem que os trabalhadores tenham acesso a esses recursos vitais de forma conveniente e segura.

