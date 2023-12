PIS/Pasep: última chamada para sacar os valores esquecidos

Governo realiza última chamada para trabalhadores sacarem o PIS/Pasep de uma vez por todas. É necessário correr para garantir os valores do ano e aproveitar esse benefício trabalhista exclusivo da população brasileira.

Você pode ter valores a receber do PIS/Pasep e não faz ideia disso. Confira como funciona e consulte se existe saldo a receber. Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício exclusivo de alguns trabalhadores

O PIS e o Pasep são importantes benefícios trabalhistas no Brasil, constituindo-se como programas de contribuição social voltados para os trabalhadores do setor privado (PIS) e para os servidores públicos (Pasep).

Ambos têm como objetivo principal a distribuição de recursos e o fortalecimento do desenvolvimento econômico do país.

O PIS é destinado aos funcionários de empresas privadas e é financiado por contribuições pagas pelas empresas. Esse programa oferece aos trabalhadores cadastrados benefícios como o Abono Salarial, que consiste em um pagamento anual para aqueles que atendem a critérios estabelecidos, como tempo de trabalho mínimo e remuneração média.

Por outro lado, o Pasep atende aos servidores públicos e é financiado por contribuições feitas pelos órgãos públicos. Assim como o PIS, o Pasep oferece benefícios, como o Abono Salarial, aos servidores que se enquadram nos requisitos determinados pelo programa.

O Abono Salarial, em ambas as modalidades, é um dos principais benefícios oferecidos pelo PIS/Pasep, proporcionando um complemento de renda aos trabalhadores que se encaixam nos critérios estabelecidos, como tempo de trabalho formal no ano-base e remuneração média.

Apesar de serem benefícios relevantes, é importante notar que nem todos os trabalhadores têm direito automático ao PIS/Pasep, sendo necessário atender a critérios específicos estabelecidos pelo governo para poder receber esses recursos.

Em suma, o PIS/Pasep é reconhecido como um dos principais benefícios trabalhistas do país, fornecendo recursos financeiros que auxiliam no bolso dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos.

Última chamada do PIS/Pasep

Sendo assim, cumprir os critérios estabelecidos pelo abono é de extrema importância para garantir o acesso pleno a ele.

A adesão aos requisitos determinados pelo governo é fundamental para que os trabalhadores do setor privado (no caso do PIS) e os servidores públicos (referentes ao Pasep) possam receber o Abono Salarial, um dos principais benefícios oferecidos por esses programas.

Isto porque esse abono representa um complemento de renda significativo, especialmente para aqueles que se encontram em faixas salariais mais baixas, que recebem até 2 salários mínimos e atuaram de carteira assinada.

Também é necessário lembrar que é preciso atuar no ano-base por 30 dias, mas não de forma consecutiva. Ademais, você deve ter seus dados atualizados na RAIS ou eSocial e participar de um dos programas há 5 anos.

Assim, garantir o cumprimento desses critérios é essencial para que trabalhadores e servidores públicos não percam a oportunidade de receber esse recurso que pode contribuir significativamente para suas finanças pessoais.

Inclusive, o Governo já avisou que o prazo final para sacar o benefício é o último dia desse ano, ou seja, 31 de dezembro de 2023. O alerta é válido para quem trabalhou de carteira assinada em 2020 e 2021.

Para verificar se você tem direito e garantir seu dinheiro, basta baixar o app Carteira de Trabalho Digital, procurar por PIS/PASEP e transferir para sua conta bancária. Lembre-se, no entanto, de que a Caixa é responsável pelo PIS e o Banco do Brasil pelo Pasep.

