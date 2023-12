A semana de 17 a 24 para cada signo: 5 são os sortudos

Horóscopo da semana de 17 a 24 de dezembro de 2023: confira as previsões para cada signo e confira quais devem ter mais sorte do que o normal neste momento.

Na semana de 17 a 24 de dezembro de 2023, os principais trânsitos astrológicos são:

Mercurio, o planeta da comunicação e do raciocínio, entra em Sagitário no dia 19 de dezembro. Isso indica um período de expansão mental e de interesse por novos conhecimentos. Também pode ser um período de maior otimismo e entusiasmo.

Vênus, o planeta do amor e dos relacionamentos, entra em Escorpião no dia 21 de dezembro. Isso indica um período de emoções intensas e de relacionamentos apaixonados. Também pode ser um período de maior intensidade sexual.

Marte, o planeta da ação e da energia, entra em Touro no dia 20 de dezembro. Isso indica um período de foco e determinação. Também pode ser um período de maior materialismo e de busca por segurança financeira.

O Sol, o centro do nosso sistema solar, entra em Capricórnio no dia 22 de dezembro. Isso indica um período de foco na carreira e nos objetivos profissionais. Também pode ser um período de maior disciplina e responsabilidade.

Os efeitos desses trânsitos astrológicos podem variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu mapa astral individual. No entanto, de forma geral, eles indicam um período de oportunidades e crescimento para todos os signos.

Descubra quais são os signos com maior facilidade de se dar bem na semana que se inicia, sendo a penúltima de 2023. Veja a lista e os efeitos.

A semana de cada um dos 12 signos, de 17 a 24 de dezembro

Áries

(21/03 a 20/04)

A semana começa com um clima de otimismo para os arianos. Você terá mais energia para realizar seus projetos e objetivos. No entanto, é importante tomar cuidado com a impulsividade. Evite tomar decisões importantes sem pensar com calma.

Touro

(21/04 a 20/05)

O foco da semana para os taurinos é a vida pessoal. Você terá mais tempo para aproveitar a companhia da família e dos amigos. No entanto, é importante também reservar um tempo para si mesmo. Faça algo que te dê prazer e relaxe.

Gêmeos

(21/05 a 20/06)

A semana será de novidades para os geminianos. Você terá oportunidades de expandir seus horizontes e conhecer novas pessoas. No entanto, é importante ser cauteloso com as pessoas que você conhece. Não se abra demais com quem você não conhece bem.

Câncer

(21/06 a 22/07)

A semana será de muita dedicação para os cancerianos. Você terá que trabalhar duro para alcançar seus objetivos. No entanto, não se esqueça de cuidar da sua saúde física e mental. Faça exercícios regularmente e reserve um tempo para relaxar.

Leão

(23/07 a 22/08)

A semana será de muita criatividade para os leoninos. Você terá ideias geniais para projetos pessoais e profissionais. No entanto, é importante ser realista com as suas expectativas. Não se iluda com promessas que não podem ser cumpridas.

Virgem

(23/08 a 22/09)

A semana será de foco para os virginianos. Você terá que trabalhar duro para alcançar seus objetivos. No entanto, não se esqueça de cuidar da sua saúde mental. Evite se estressar com problemas que você não pode controlar.

Libra

(23/09 a 22/10)

A semana será de romance para os librianos. Você terá oportunidades de conhecer pessoas interessantes e iniciar novos relacionamentos. No entanto, é importante ser sincero com seus sentimentos. Não finja ser alguém que você não é.

Escorpião

(23/10 a 21/11)

A semana será de sucesso para os escorpianos. Você terá oportunidades de se destacar no trabalho e nos estudos. No entanto, é importante ser humilde. Não deixe o sucesso subir à sua cabeça.

Sagitário

(22/11 a 21/12)

A semana será de viagens para os sagitarianos. Você terá oportunidades de conhecer novos lugares e culturas. No entanto, é importante estar preparado para imprevistos. Não deixe que nada estrague a sua diversão.

Capricórnio

(22/12 a 20/01)

A semana será de foco para os capricornianos. Você terá que trabalhar duro para alcançar seus objetivos. No entanto, é importante cuidar da sua saúde física e mental. Não se sobrecarregue com trabalho.

Aquário

(21/01 a 19/02)

A semana será de criatividade para os aquarianos. Você terá ideias geniais para projetos pessoais e profissionais. No entanto, é importante ser realista com as suas expectativas. Não se iluda com promessas que não podem ser cumpridas.

Peixes

(20/02 a 20/03)

A semana será de romance para os piscianos. Você terá oportunidades de conhecer pessoas interessantes e iniciar novos relacionamentos. No entanto, é importante ser sincero com seus sentimentos. Não finja ser alguém que você não é.

Signos com mais sorte

Os signos com mais sorte na semana de 17 a 24 de dezembro de 2023 são:

Áries

Gêmeos

Leão

Virgem

Libra

Estes signos terão oportunidades de alcançar seus objetivos, conhecer pessoas interessantes e iniciar novos relacionamentos. No entanto, é importante ser cauteloso com a impulsividade e não se deixar levar pelo sucesso.