O maior concurso de nível médio do ano! Faltam 80 mil servidores

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve realizar um novo concurso público em 2024, com oferta de milhares de vagas. O certame deve ser o maior concurso de nível médio do ano e tem previsão de ocorrer até junho.

O que se sabe até agora sobre o concurso?

O pedido de concurso foi feito pela Presidência da República e já foi aprovado pelo Plenário do Conselho Nacional da Previdência Social. A aprovação do orçamento para o concurso, no dia 3 de agosto, torna o certame ainda mais próximo.

As vagas serão divididas entre os cargos de Técnico do Seguro Social (7.655 vagas) e Analista do Seguro Social (1.574 vagas). O salário inicial para o cargo de Técnico é de R$ 6.130,41, e para o cargo de Analista é de R$ 8.440,06.

A necessidade de um novo concurso se deve ao déficit de servidores no INSS. Atualmente, o órgão conta com cerca de 120 mil servidores, mas precisa de pelo menos 200 mil para atender à demanda.

Além disso, o INSS enfrenta um grande volume de processos atrasados. Em junho de 2023, havia mais de um milhão de processos atrasados no órgão.

Com a realização do concurso, o INSS espera reduzir o déficit de servidores e melhorar o atendimento aos segurados.

Conheça os possíveis cargos para o concurso 2024

Técnico do Seguro Social

O Técnico do Seguro Social é responsável por lidar diretamente com o público nas agências do INSS. Suas principais atribuições são:

Atendimento, orientação e esclarecimento de dúvidas aos segurados da Previdência Social;

Agendamento de perícias;

Análise de processos e cálculos previdenciários;

Realização de pesquisas e levantamentos;

Emissão de relatórios e pareceres.

Analista do Seguro Social

O Analista do Seguro Social é responsável por atividades mais complexas, como:

Instrução e análise de processos previdenciários;

Orientação previdenciária;

Realização de estudos técnicos e estatísticos;

Execução de atividades inerentes às competências do INSS.

Dicas para se preparar

Para se preparar para o concurso INSS 2024, é importante estudar as matérias cobradas no edital. As principais matérias são:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Previdenciário.

Além de estudar as matérias, é importante também praticar a resolução de questões. Isso ajudará a você a se familiarizar com o estilo das questões do concurso.

Para praticar a resolução de questões, você pode utilizar livros, sites e aplicativos. Existem também cursos preparatórios que oferecem simulados e questões comentadas.

O concurso INSS 2024 é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público. Com uma boa preparação, você pode aumentar as suas chances de aprovação.

