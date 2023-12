Qual é a planta da fortuna e do dinheiro? Aprenda a cultivá-la

Algumas tradições esotéricas acreditam que as plantas possuem um poder energético que pode ser usado para atrair prosperidade. De acordo com essas tradições, as plantas são capazes de absorver e emitir energias, e algumas delas são mais propícias a atrair dinheiro.

Plantas e dinheiro: o poder energético das plantas para atrair prosperidade. Confira qual é o vegetal da fortuna e como cultivá-lo.

O poder energético das plantas

O poder energético das plantas é baseado na teoria do Qi, que é a energia vital que circula por todo o universo. Segundo essa teoria, o Qi pode ser positivo ou negativo, e as plantas são capazes de absorver o Qi positivo e emitir o Qi negativo.

As plantas que atraem dinheiro são aquelas que são capazes de emitir um Qi positivo e próspero. Essas plantas são geralmente verdes e exuberantes, e representam a vida, o crescimento e a renovação.

A planta que mais atrai dinheiro

A planta que mais atrai dinheiro é a planta-jade (Crassula ovata). Essa planta é originária da África do Sul e é conhecida por sua forma de moeda.

A planta-jade é considerada um símbolo de prosperidade e boa sorte. Ela é capaz de absorver o Qi positivo e emitir um Qi de abundância.

Como cultivar a planta-jade

A planta-jade é uma planta fácil de cultivar. Ela prefere locais com luz solar indireta e solo bem drenado. A rega deve ser feita regularmente, mas sem encharcar o solo.

A planta-jade pode ser cultivada em vasos ou diretamente no solo. Ela é uma planta de crescimento lento, mas pode atingir até 1 metro de altura.

Onde colocar a planta-jade

A planta-jade deve ser colocada em um local onde possa receber luz solar indireta. Ela também pode ser colocada na sala de estar, no escritório ou no quarto.

A planta-jade é uma planta que pode ser cultivada em qualquer ambiente. Ela é uma ótima opção para quem deseja atrair prosperidade e boa sorte para a casa.

Outras plantas que atraem dinheiro

Além da planta-jade, outras plantas também são consideradas como atraidoras de dinheiro. Entre elas, estão:

Bambu-da-sorte: O bambu-da-sorte é uma planta que representa a prosperidade e a boa sorte.

Espada-de-São-Jorge: A espada-de-São-Jorge é uma planta que representa a proteção e a força.

Língua-de-sogra: A língua-de-sogra é uma planta que representa a prosperidade e a sabedoria.

Essas plantas também podem ser cultivadas em casa para atrair prosperidade.