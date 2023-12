A virada do ano é um momento de renovação e esperança, e muitos solteiros aproveitam a data para fazer pedidos e simpatias para o amor. Se você está na “friendzone” e quer sair dela em 2024, confira esta simpatia que é considerada a melhor de todas.

Ingredientes:

Uma rosa vermelha

Uma vela branca

Uma folha de papel

Uma caneta vermelha

Aprenda a simpatia da caneta vermelha para sair da friendzone em 2024 e achar o amor da sua vida. Ela tem que ser feita no dia 31 de dezembro.

Como fazer a simpatia

Na véspera de Ano Novo, em uma noite de Lua Cheia, escreva o nome da pessoa que você gosta na folha de papel. Em seguida, dobre o papel ao meio e coloque-o dentro da rosa. Acenda a vela branca e diga a seguinte frase:

“Com a força da Lua Cheia, eu invoco os poderes do amor. Peço que (nome da pessoa) me veja com outros olhos e que nosso amor seja verdadeiro.”

Deixe a rosa e a vela queimarem até o fim. Em seguida, enterre os restos da rosa em um vaso com terra.

O que significa cada ingrediente:

A rosa vermelha: representa o amor e a paixão.

representa o amor e a paixão. A vela branca: representa a pureza e a renovação.

representa a pureza e a renovação. A folha de papel: representa o seu desejo.

representa o seu desejo. A caneta vermelha: representa a força do amor.

Por que fazer na virada do ano:

A virada do ano é um momento de renovação e esperança, e as energias positivas dessa data podem ajudar a sua simpatia a dar certo. A Lua Cheia também é um momento de força e poder, o que pode aumentar a eficácia da simpatia.

É importante lembrar que as simpatias não são garantia de sucesso, mas podem ajudar a aumentar as suas chances de sair da “friendzone”. Se você seguir os passos da simpatia e fizer tudo com fé, as chances de o seu desejo se realizar são maiores.

Outras simpatias para sair da “friendzone”

Além da simpatia acima, existem outras simpatias que podem ajudar você a sair da “friendzone”. Confira algumas delas:

Simpatia da calcinha: Na véspera de Ano Novo, coloque uma calcinha nova debaixo da sua cama. No dia seguinte, coloque a calcinha na bolsa e leve-a com você durante todo o dia. À noite, antes de dormir, coloque a calcinha novamente debaixo da sua cama. Repita esse ritual durante 3 dias seguidos.

Na véspera de Ano Novo, coloque uma calcinha nova debaixo da sua cama. No dia seguinte, coloque a calcinha na bolsa e leve-a com você durante todo o dia. À noite, antes de dormir, coloque a calcinha novamente debaixo da sua cama. Repita esse ritual durante 3 dias seguidos. Simpatia da foto: Pegue uma foto sua e da pessoa que você gosta. Dobre a foto ao meio e coloque-a dentro de um envelope. No envelope, escreva a seguinte frase: “(Nome da pessoa) eu te amo. Venha para mim.” Deixe o envelope em um lugar seguro por 3 dias. No quarto dia, abra o envelope e queime a foto.

Pegue uma foto sua e da pessoa que você gosta. Dobre a foto ao meio e coloque-a dentro de um envelope. No envelope, escreva a seguinte frase: “(Nome da pessoa) eu te amo. Venha para mim.” Deixe o envelope em um lugar seguro por 3 dias. No quarto dia, abra o envelope e queime a foto. Simpatia do espelho: Na véspera de Ano Novo, escreva o nome da pessoa que você gosta em um pedaço de papel. Em seguida, coloque o papel em frente a um espelho. Acenda uma vela branca e diga a seguinte frase: “(Nome da pessoa) eu te vejo e eu te quero. Venha para mim.” Deixe a vela queimar até o fim.

Qual simpatia escolher?

A escolha da simpatia ideal depende de você e da sua crença. Se você acredita em simpatias, então pode escolher a que mais lhe agradar. Se você não acredita em simpatias, então pode tentar outras técnicas, como a terapia ou o coaching.

O importante é nunca desistir do seu amor. Com fé e determinação, você pode conquistar a pessoa que você ama.