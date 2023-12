Quase valem OURO! Guarde as flores do manjericão e veja o que fazer

Preparado para descobrir o valor oculto no seu jardim ou mesmo na sua horta caseira? Sim, estamos aqui para revelar um segredo que pode transformar suas receitas e lhes conferir muito mais sabor e saúde. Nem só de folhas se faz o manjericão! As flores desta planta, que são seguidamente desprezadas, têm muito a oferecer e são consideradas por muitos como um tesouro escondido. Vamos entender o porquê disso?

Muitas são as formas de utilização do manjericão na culinária, comumente vemos suas folhas fazendo parte de pratos de saladas, molhos, chás e sopas. Mas o que poucos sabem é que as flores do manjericão, além de comestíveis, possuem um sabor excepcional e são repletas de benefícios para a saúde.

O manjericão também desempenha papel crucial em várias funções biológicas. Rico em Vitamina A, esse tempero promove a saúde dos olhos, protegendo a retina e prevenindo o envelhecimento precoce dos órgãos visuais. (Foto divulgação)

Os benefícios do Manjericão

O manjericão, por ser uma das ervas mais aromáticas e versáteis, não possui apenas um rico valor culinário. Separamos para você mais duas formas como o manjericão expande seu valor e demonstra que é um aliado na promoção de uma vida mais saudável.

Além de ser um produto rico em antioxidantes e vitamina C, tão importantes para a manutenção dos sistemas imunológico e celular, o manjericão tem sido associado à redução de inflamação e inchaço. Isso se deve a uma substância chamada Euginol, que neutraliza enzimas no corpo que podem causar inchaço. Além disso, devido à presença de vitamina K, esta erva também ajuda a promover a saúde do coração, contribuindo para evitar a formação de coágulos no sangue.

Utilizando as flores do manjericão

Embora o manjericão seja amplamente conhecido e apreciado por suas folhas aromáticas, as flores dessa planta possuem um valor muitas vezes ignorado, mas que tem potencial para revolucionar a sua cozinha. Não lhes negue chance de mostrarem seu valor. Saiba que as flores do manjericão contêm uma alta proporção de antioxidantes, que são eficazes na proteção das células humanas, além de serem ricas em vitamina C, essencial na proteção do sistema imunológico.

Está percebendo o quão transformadoras essas flores podem ser na sua alimentação? E mais, elas possuem um formato que remete a pequenas espigas de milho e têm seu crescimento estimulado quando a planta atinge seu ponto mais verdejante, entre 10 e 15 centímetros.

Como aproveitar essas preciosidades?

Se você está notando o aparecimento dessas flores nas suas plantas, não cometa o erro de jogá-las fora! Há diversas maneiras práticas e saborosas de incorporá-las nas suas preparações culinárias.

Uma ideia é preparar um delicioso vinagre de manjericão. Para isso, basta retirar as flores da planta e deixá-las secar ao sol por cerca de 48 horas. Em seguida, você deve colocá-las em uma garrafa de vinagre e deixar essa mistura macerando por uma semana.

Outra sugestão interessante é utilizar estas flores para cultivar um novo pé de manjericão. Após secá-las ao sol, você deve colocá-las em terra úmida e macia.

Portanto, ignorar o valor dessas pequenas e ricas flores não é uma opção. Ao invés disso, tire proveito de todo o seu potencial nutritivo para incrementar suas receitas e proporcionar uma alimentação mais saudável para você e seu lar. Lembre-se: elas combinam melhor com pratos leves e frescos, portanto, a criatividade com cautela poderá garantir um toque especial e inesquecível na hora de preparar sua refeição!

