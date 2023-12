Verão começa sexta (22): nova onda de calor e muita chuva; confira

O verão que começa nesta semana, às 00h27 de sexta-feira (22), será abafado em todas as regiões do Brasil, segundo previsão do Climatempo. A estação mais quente do ano se estende até 20 de março, às 00h06. Porém, há muitos detalhes importantes que precisam ser considerados.

A influência do El Niño, fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial se aquecem, será responsável pelas altas temperaturas e pelo padrão irregular de chuvas no país.

Confira quais são as previsões da estação mais quente do ano pelo Brasil. O verão já vai começar e promete mudanças drásticas na temperatura.

Temperaturas acima da média

O El Niño deve provocar temperaturas acima da média em boa parte do Brasil, com destaque para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, região central do Pará e leste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí também devem ter termômetros acima da média.

Chuvas abaixo da média na Amazônia

As chuvas devem ficar abaixo da média na região amazônica, especialmente nos estados do Amazonas e Pará. O nível dos rios deve continuar subindo, mas em ritmo mais lento e com valores mais baixos do que o esperado para o período.

Chuvas acima da média no Sul e Sudeste

O Sul e o Sudeste devem ser as regiões com mais chuvas. Os temporais devem seguir intensos na região Sul, principalmente entre janeiro e março. Há risco de novos eventos de chuva excessiva e tempestades. Na região Sudeste, há previsão de chuvas persistentes entre fevereiro e março, com temporais atípicos sendo esperados para São Paulo.

Nordeste com chuvas acima da média

Apesar do comportamento usual do El Niño desfavorecer as chuvas no Nordeste, o comportamento das condições oceânicas do Atlântico Tropical deve aumentar a oferta de umidade na região.

Praias do Sudeste com calor intenso no verão

No litoral do Sudeste, o calor deve ser mais intenso e constante do que em verões anteriores, com destaque para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. As chuvas devem ser mais pontuais.

Consequências do El Niño neste verão

O pico do El Niño deve ser observado entre dezembro e janeiro. Com isso, as temperaturas devem ficar acima da média nesse período.

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Andrea Ramos, projeta que a tendência é de um verão bastante quente e com chuvas intensas.

“De agosto para cá, mensalmente as temperaturas estão ficando acima da média. Até mesmo acima dos meses referentes a 2016. Isso mostra uma tendência de um verão com termômetros elevados”, afirma a meteorologista Andrea Ramos.

Gilvan Sampaio, meteorologista e coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), ressalta que é difícil precisar o quanto acima da média as temperaturas devem ficar nos próximos meses.

“O Brasil é muito diverso do ponto de vista climático. O que podemos dizer é que vamos ter ondas de calor com temperaturas próximas dos 40°C”, detalha.

Vinicius Lucyrio, meteorologista do Climatempo, também pontua certa anormalidade na influência do El Niño este ano.

“Em geral, esse fenômeno faz com que o Nordeste, por exemplo, tenha menos chuvas. Mas, dessa vez, o que a gente observa é uma maior oferta de umidade em uma região que normalmente ficaria seca”, destaca.

Ele comenta que os efeitos do aquecimento global, com os demais oceanos também registrando temperaturas acima da média, podem acarretar consequências diferentes do que usualmente se espera em períodos de El Niño.

Além de trazer uma umidade para regiões em que chuvas não seriam comuns, com níveis acima da média sendo esperados, Vinicius ainda pontua que são chuvas com um comportamento irregular.

Atenção

As altas temperaturas e as chuvas irregulares podem trazer riscos à saúde e à segurança da população. É importante ficar atento aos alertas da Defesa Civil e tomar medidas para se proteger.

Recomendações:

É importante ficar atento aos alertas da Defesa Civil e tomar medidas para se proteger. As recomendações para se proteger das altas temperaturas são:

Beba bastante líquido, principalmente água;

Evite atividades físicas intensas ao ar livre durante o dia;

Use roupas leves e claras;

Não se exponha ao sol por muito tempo;

Mantenha-se hidratado.

As recomendações para se proteger das chuvas irregulares são:

Fique atento aos alertas da Defesa Civil;

Não dirija em locais alagados;

Não se abrigue debaixo de árvores;

Não entre em córregos ou riachos;

Se estiver em casa, feche portas e janelas;

Se estiver em um local público, procure abrigo em um local seguro.

É importante estar preparado para enfrentar as adversidades climáticas que podem ocorrer neste verão.