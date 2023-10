Olá, RIQUEZA! Feng Shui mostra o que você deve fazer

O Feng Shui é uma antiga filosofia chinesa que se concentra na organização e no arranjo de espaços de forma a promover o fluxo harmonioso de energia. Acredita-se que essa energia vital influencie diretamente a qualidade de vida, a saúde, a prosperidade e o bem-estar das pessoas.

O Feng Shui oferece diretrizes bem transparentes quando se trata de cores. Esta filosofia oriental orienta sobre quais cores devemos incorporar, em nossa decoração e vestuário para atrair dinheiro, sucesso e boas vibrações.

Por outro lado, também nos alerta sobre cores que devemos evitar, pois estão associadas ao fracasso e à atração de energias indesejadas. E estas características do Feng Shui também valem para as bolsas.

Escolhas e hábitos inadequados podem espantar a prosperidade, enquanto opções alinhadas com determinadas orientações podem atrair sucesso e até bens materiais. A seguir, continue lendo e saiba mais detalhes.

Feng Shui: veja como atrair riqueza e prosperidade./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Feng Shui: harmonia para atrair prosperidade

O Feng Shui se baseia em princípios e diretrizes que ajudam a criar ambientes equilibrados e harmoniosos, levando em consideração fatores como a disposição dos móveis, a escolha das cores, a orientação geográfica e outros elementos de um espaço.

O objetivo é otimizar a energia positiva e minimizar a energia negativa, criando um ambiente propício para o sucesso, a felicidade e a prosperidade.

Essa prática tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo Design de Interiores, Arquitetura, Paisagismo e, até mesmo, na escolha de locais para construções.

O Feng Shui busca criar espaços que estejam em sintonia com os princípios naturais e energéticos, promovendo um ambiente favorável ao equilíbrio e ao bem-estar das pessoas que o habitam.

Orientações da Filosofia Chinesa para as bolsas

As escolhas relacionadas às bolsas merecem uma atenção especial, já que são carregadas diariamente e opções inadequadas em termos de cores e hábitos podem resultar em tristeza e escassez financeira.

As bolsas são companheiras inseparáveis no cotidiano, carregando pertences pessoais, dinheiro, itens de valor e ainda se fazendo presentes em todos os momentos importantes.

De acordo com orientações do Feng Shui, é fundamental nunca deixar essas bolsas repletas de lixo ou objetos antigos e sem utilidade, já que esta prática atrai negatividade para nossas vidas. A desorganização também deve ser evitada a todo custo, já que o caos tende a atrair estresse e afastar as energias positivas.

Bolsa adequada é item essencial

A maneira como utilizamos as bolsas é fundamental, já que elas têm o poder de atrair energias em conformidade com sua própria natureza. Se optarmos por bolsas desgastadas, sujas ou desconfortáveis, é isso que estaremos atraindo para nossas vidas.

Por outro lado, adotar roupas e bolsas limpas e elegantes abrirá as portas para a riqueza e a prosperidade fluírem em nossa direção.

Cores para evitar

O Feng Shui nos adverte sobre cores que devemos manter longe de nossa rotina, já que têm o potencial de atrair negatividade. Um exemplo é a cor salmão. Embora seja uma tonalidade pastel atraente e elegante, esta filosofia ancestral nos aconselha a afastar esta cor para evitar atrair a negatividade e a decadência.

Carregar objetos ou bolsas nesta cor é como carregar um ímã para o fracasso e a tristeza, o que pode resultar na perda de dinheiro. Se você possuir alguma bolsa com essa cor, considere pintar em uma tonalidade mais propícia ao sucesso e à abundância.

*Com informações do Portal Nova Mulher