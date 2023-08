Jamais coloque plantas nestes locais da sua casa, segundo o Feng Shui

Descubra de que maneira as plantas podem exercer influência sobre a energia presente em sua casa e aprenda como dispor essas plantas conforme os princípios do Feng Shui, visando a criação de uma atmosfera harmoniosa. No texto que preparamos, logo abaixo, listamos os melhores lugares para que suas plantinhas entrem em total sintonia com o seu lar.

Plantas nos lugares certos

As plantas representam um acréscimo significativo aos lares, oferecendo não apenas um toque de beleza com suas folhas verdejantes e vitalidade, mas também desempenhando uma série de funções práticas. Elas têm a capacidade de refrescar o ambiente nos dias quentes, afastar os incômodos mosquitos durante o verão e, de acordo com certas culturas e crenças, até mesmo atrair boa sorte e energias positivas. Um sistema de crenças que explora esse conceito é o Feng Shui.

As plantas e o Feng Shui

Em essência, o Feng Shui é uma antiga arte que visa organizar os espaços em que vivemos, estabelecendo uma harmonia com os elementos naturais circundantes e canalizando a energia vital, ou “chi”, de maneira benéfica. Dentro dessa filosofia, as plantas podem ser fatores determinantes no fluxo energético de um ambiente, seja de maneira positiva ou negativa, dependendo de onde são posicionadas.

Confira, então, os melhores lugares para acomodar suas plantinhas e os piores, segundo a arte oriental, logo abaixo.

NÃO coloque suas plantas nesses locais da sua casa

1.Quartos



O quarto representa o local de descanso e relaxamento por excelência. Sendo assim, a criação de uma atmosfera serena e tranquila é de suma importância. Porém, a introdução excessiva de plantas nesse ambiente pode interferir no sono e na intimidade. As plantas, devido à sua energia ativa, têm potencial para gerar agitação e estresse, o que é contraproducente para o propósito do quarto.

Além disso, é relevante considerar que as plantas liberam dióxido de carbono durante a noite, o que pode afetar negativamente a qualidade do ar e a respiração. Dessa forma, é recomendável evitar a presença de plantas no quarto ou, caso seja necessário, optar por espécies que contribuam para a purificação do ar e proporcionem um efeito calmante. Exemplos notáveis incluem lavanda, jasmim e valeriana.

2.Posicionamento em frente à porta principal



A entrada principal é por onde a energia ingressa na casa, sendo crucial que esteja livre de obstáculos e bem iluminada. A colocação de plantas volumosas na frente da porta pode obstruir o fluxo energético, impedindo a entrada de oportunidades e boa sorte.

Se o desejo for posicionar plantas nas proximidades da porta principal, é indicado optar por espécies menores e vibrantes, que possam atrair energias positivas e prosperidade. Exemplos apropriados são o bambu da sorte, a violeta e o crisântemo. Por outro lado, deve-se evitar plantas espinhosas ou ressequidas, que têm o potencial de repelir ou cortar a energia.

3. Plantas atrás de móveis



Uma diretriz do Feng Shui diz respeito à exploração de espaços amplos e arejados para o posicionamento das plantas, permitindo que elas desfrutem de iluminação natural e ventilação adequada. Quando as plantas são posicionadas atrás dos móveis, podem obstruir o fluxo energético e criar áreas estagnadas ou sombrias dentro do ambiente.

Nesse contexto, é importante considerar que as próprias plantas também podem ser afetadas por essa disposição, uma vez que podem não receber luz suficiente, o que, por sua vez, pode dar origem a problemas como pragas e doenças. Assim, é recomendável escolher locais visíveis e de fácil acesso para as plantas, garantindo que cresçam de maneira saudável e irradiem vitalidade e alegria.

4. Colocação sobre a mesa de jantar



A mesa de jantar é um espaço destinado ao compartilhamento de refeições em família ou com amigos. Consequentemente, é essencial que esse espaço se mantenha organizado e harmônico. No entanto, a colocação de plantas sobre a mesa de jantar pode interferir na comunicação e harmonia durante as refeições. A energia ativa das plantas pode potencialmente gerar conflitos ou distrações.

Adicionalmente, é importante considerar que as plantas podem atrair insetos indesejados ou resultar em sujeira, seja por meio de folhas ou terra. Portanto, a recomendação é evitar a colocação de plantas diretamente sobre a mesa de jantar, ou, caso seja desejável, optar por arranjos florais simples e elegantes, capazes de decorar e aromatizar o ambiente sem causar desconforto.

Locais onde você DEVE colocar plantas

1.Aplicação no banheiro



O banheiro é associado à eliminação de impurezas tanto do corpo quanto da mente, sendo considerado um ambiente de baixa energia no contexto do Feng Shui. A introdução de plantas nesse espaço pode funcionar como um meio de equilibrar essa energia e conferir frescor e beleza ao ambiente. Entretanto, é fundamental ter em mente que nem todas as plantas são apropriadas para essa finalidade.

A umidade excessiva típica do banheiro pode ser prejudicial para algumas espécies, resultando em murchamento ou apodrecimento. Essa condição desfavorável pode, por sua vez, atrair energias negativas para o ambiente. Portanto, é aconselhável evitar a utilização de plantas suculentas ou sanseviérias no banheiro, direcionando a escolha para espécies que se adaptem bem à umidade e sombra, como samambaias, orquídeas e bromélias.

2.Harmonização com espelhos



Os espelhos são objetos que refletem luz e energia, sendo amplamente empregados no Feng Shui para expandir e iluminar os ambientes. As plantas também são fontes de luz e energia, tornando-as complementos adequados para espelhos e capazes de contribuir para um efeito luminoso e colorido em casa. No entanto, essa combinação também pode ter sua face negativa.

