Governo bate o martelo e ESTAS pessoas receberão R$1.420,00

O Bolsa Família de agosto está confirmado, e uma excelente notícia foi liberada pelo presidente. Segundo os responsáveis pelo programa, uma parcela de R$1.420 pode ser depositada aos beneficiários. Veja mais sobre os detalhes do processo.

Em primeiro lugar, falamos a respeito da parcela mínima de R$600,00. Garantida através do Benefício de Renda de Cidadania, a quantia base é liberada por meio de parcelas de R$142,00 até completar o valor mínimo.

Sobre os adicionais, os beneficiários contam com o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. No primeiro, uma parcela de R$150,00 é liberada para cada criança de até seis anos. Já no segundo, um valor de R$50,00 é garantido para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

Em relação à quantia extraordinária de R$1.420,00 os beneficiários precisam apresentar a condição específica de dez integrantes em suas famílias. Como o Benefício de Renda de Cidadania libera uma parcela de R$142,00 para cada participante, o valor só pode ser alcançado desta forma.

confira 3 maneiras de consultar a parcela do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário do Bolsa Família de agosto.

Os beneficiários podem identificar suas parcelas através do Caixa Tem.

Final do NIS 1 – 18;

Final do NIS 2 – 21 (liberado dia 19/08);

Final do NIS 3 – 22;

Final do NIS 4 – 23;

Final do NIS 5 – 24;

Final do NIS 6 – 25;

Final do NIS 7 – 28 (liberado dia 26/08);

Final do NIS 8 – 29;

Final do NIS 9 – 30;

Final do NIS 0 – 31.

Consulta do Bolsa Família em caso de dúvidas

Para entrar em contato com a central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, o beneficiário pode discar o número 121. Através do atendimento realizado pelo telefone, é possível solucionar dúvidas básicas e realizar consultas quanto ao benefício.

As famílias precisam de um telefone fixo ou celular para realizar a ligação de forma gratuita. Basta informar o número do CPF ou Número de Identificação Social (NIS) para que o atendimento a respeito do Bolsa Família seja iniciado.

É possível ter informações sobre o cartão e saques do benefício por meio do atendimento da Caixa Econômica Federal, no telefone 111. Além disso, o beneficiário pode fazer a consulta usando a internet, pelo aplicativo Caixa TEM ou pelo aplicativo do Bolsa Família.

