Quem não cumprir esta norma perderá o Bolsa Família; ATENÇÃO!

Uma triste notícia foi confirmada pelo atual presidente do Brasil para os beneficiários do Programa Bolsa Família em agosto. De acordo com o governo, algumas famílias terão seu benefício cancelado nesta rodada de depósitos.

Primeiramente, é importante reforçar que os beneficiários do Programa Bolsa Família em agosto precisam respeitar as regras de participação:

Manter o Cadastro Único atualizado;

Apresentar renda per capita mensal familiar de até R$218 reais;

Respeitar as condicionalidades do programa.

Dessa forma e com essas regras em mente, os beneficiários do Bolsa Família também devem se atentar para os possíveis motivos de bloqueio. Veja mais sobre as três situações que podem levar ao bloqueio.

Quem não cumprir esta norma poderá perder o benefício do Programa Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Motivos que podem bloquear o cadastro no Programa Bolsa Família.

Renda diferente da informada pela família;

Falta de atualização do Cadastro Único por mais de 24 meses;

Fim da regra de emancipação do Auxílio Brasil.

O pente-fino e as análises nos cadastros do Bolsa Família continuarão sendo realizados até dezembro, como determinado ainda no início do ano pelo presidente. Para não correr riscos de ter as suas parcelas bloqueadas em algum dos meses, os beneficiários precisam respeitar as regras de participação.

Consulta do Bolsa Família: saiba se foi bloqueado.

Pela Central da Caixa, é possível que os beneficiários do Bolsa Família utilizem o telefone para ligar no número 111, referente ao atendimento do programa.

Também existe a possibilidade de utilizar o Atendimento ao Cidadão, no qual o contato é realizado por meio do número 0800 726 02 07.

Pelo WhatsApp da Caixa, os beneficiários do programa podem consultar informações a respeito do Caixa Tem e das datas de liberação do auxílio. Porém, para ter acesso, é preciso adicionar o número 0800 104 0104 à sua lista de contatos e responder as perguntas que aparecerão.

Além desses citados anteriormente, ainda temos o aplicativo do Programa Bolsa Família. O processo de consulta por ele é simples, bastando seguir o passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo no seu celular; Realize o login com seus dados do Bolsa Família; Clique na opção “Consulta”; Agora, é preciso apenas analisar o que você pretende consultar;

No extrato oficial, você pode conferir informações a respeito dos valores.

O que é o Bolsa Família?

Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.

