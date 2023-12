Abono complementar pode cair na conta! Até mais de R$ 1.299,00; lista de quem recebe

O ano de 2024 traz uma excelente notícia para muitos trabalhadores brasileiros: o pagamento do abono salarial complementar. Este benefício, que pode chegar a valores de mais de R$ 1.299,00, é destinado a uma classe específica de trabalhadores sob certas condições. Neste artigo, você vai entender o que é o abono complementar, quem tem direito a ele e como fazer a consulta para saber se você está na lista dos beneficiários.

O abono salarial complementar em 2024 representa uma oportunidade valiosa para muitos trabalhadores brasileiros.

O que é o Abono Complementar?

O abono salarial complementar é similar ao abono PIS/PASEP usual, mas abrange situações específicas, como benefícios com valores revisados, origem judicial ou não sacados em anos anteriores. Este abono é pago em períodos diferentes, liberado em lotes conforme determinação do órgão pagador, seja a Caixa Econômica Federal (para PIS) ou o Banco do Brasil (para PASEP).

Critérios para Receber o Abono Complementar

Para ter direito ao abono salarial complementar, além de cumprir os critérios comuns do PIS/PASEP, como estar cadastrado há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, o trabalhador deve ter passado por situações como revisão do valor do PIS/PASEP, origem judicial do abono ou não ter realizado o saque dentro do período correto do ano-base.

Como Consultar o Abono Salarial Complementar

A consulta do abono salarial PIS/PASEP complementar pode ser feita online, através de aplicativos como a Carteira de Trabalho Digital, app Caixa Trabalhador (para PIS), app Caixa Tem (para PIS), e no site do Banco do Brasil (para PASEP). Além disso, é possível realizar a consulta por ligação, através da Central Alô Trabalho (número 158 para PIS/PASEP), telefones do Banco do Brasil e telefones da Caixa Econômica Federal para PIS.

Abono para Professores em 2023

O abono dos professores em 2023, especificamente para os servidores estaduais de São Paulo, foi um pagamento adicional destinado aos profissionais cuja remuneração era inferior a um piso específico. Este abono complementar, apesar de não ter efeito pecuniário para cálculos de aposentadoria, ajudou a equiparar a remuneração ao piso salarial definido para o ano.

Maximizando as Chances de Receber o Abono

Para garantir que você esteja apto a receber o abono salarial complementar, é crucial manter suas informações atualizadas junto ao INSS e acompanhar regularmente os calendários de pagamento. Se você acredita ter direito ao abono complementar, não deixe de realizar a consulta nos canais disponíveis.

Manter-se informado sobre os prazos e critérios para recebimento do abono salarial complementar é essencial. Cadastre-se em plataformas confiáveis para receber atualizações e notícias relacionadas a benefícios e direitos trabalhistas.

O abono salarial complementar em 2024 representa uma oportunidade valiosa para muitos trabalhadores brasileiros. Compreender os critérios, realizar as consultas de forma correta e manter-se atualizado são passos cruciais para assegurar o recebimento deste benefício. Fique atento aos prazos e procedimentos e aproveite este direito que pode trazer um alívio financeiro significativo neste novo ano.

