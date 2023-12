Chegou a hora! Pague apenas 35% da sua conta de luz fazendo isso

E se lhe dissessem que agora você pode pagar apenas 35% da sua conta de luz? Sim, é isso mesmo! De acordo com recentes alterações das políticas governamentais, as famílias de baixa renda têm agora acesso a descontos monumentais em suas contas de energia elétrica. Parece bom demais para ser verdade? Vamos detalhar o que você precisa saber.

Muitas famílias estão descobrindo que podem ter um desconto de até 65% na conta de luz. Essa redução faz parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, um movimento do governo destinado a aliviar o fardo das despesas com energia para as famílias de baixa renda.

Esse programa é projetado para garantir qualidade de vida e proporcionar oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todas as famílias. (Foto divulgação)

Como funciona a Tarifa Social de Energia Elétrica?

Aqui vem a parte emocionante – o benefício social oferece descontos progressivos na sua conta de luz. Isso significa que quanto menor for o consumo de energia da sua família, maior será a redução na cobrança. Vamos colocar isso em perspectiva: se a sua família consome até 30 kWh/mês, você recebe o desconto máximo de 65%.

Quem tem direito a essa redução de preço atraente em sua conta de energia? As famílias inscritas no Cadastro Único que possuem renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo. Além disso, idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência recebendo o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social também são elegíveis para o desconto.

Quem mais é elegível para o desconto?

Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários mínimos também podem receber. Isso se estende a famílias que possuem um membro com doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla), cujo tratamento médico ou terapêutico necessita do uso contínuo de equipamentos, aparelhos ou instrumentos que utilizem energia elétrica.

Então, como você recebe este desconto em sua conta de energia? A resposta é: facilmente. O desconto é aplicado automaticamente para as famílias que atendem aos critérios de elegibilidade com base em seus dados no Cadastro Único. Portanto, manter as informações atualizadas no CadÚnico é fundamental.

A inscrição no Cadastro Único pode ser feita em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo. Além da Tarifa Social de Energia Elétrica, com o cadastramento as famílias ainda podem acessar outros benefícios, como o programa Minha Casa, Minha Vida, ID Jovem, isenção da taxa de inscrição do Enem, BPC, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, e muitos outros programas.

Na verdade, isso mais se parece como um fluxo de bençãos esperando para ser desbloqueado. O que você está esperando? Vá em frente e veja se você tem direito a receber!

Demais benefícios do CadÚnico

Mas a maravilha do Cadastro Único não para somente na diminuição da conta de luz. Uma vez inscrita, a família se habilita para acessar uma série de outros benefícios que são literalmente transformadores de vida. É como um passaporte para um mundo de oportunidades e auxílios que podem fazer uma enorme diferença para as famílias de baixa renda.

Há uma gama incrivelmente vasta de programas e benefícios que estão disponíveis. Eles incluem o famoso programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que dá às famílias de baixa renda uma chance real de possuir uma casa própria, a Identidade Jovem (ID Jovem) que oferece descontos em atividades culturais e esportivas, e a isenção da taxa de inscrição do Enem, dando aos jovens uma chance justa de acessar o ensino superior. Também há o BPC – Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, Bolsa Família, Programas Cisternas, Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, Telefone Popular, Crédito Instalação, Carta Social, Serviços Assistenciais, Programa Brasil Alfabetizado, entre outros.

