Cartão social de R$ 200 para milhares nesta semana; seu CPF na lista?

Milhares de brasileiros terão a chance de receber um cartão de benefício no valor de R$ 200 ainda esta semana. A notícia empolgou muita gente, mas há algumas restrições dentro do programa social e você precisa estar bem atento aos detalhes dele.

Embora essa informação tenha viralizado, é importante entender que os beneficiários são de um grupo específico de brasileiros. Portanto, é preciso estar atento para não alimentar falsas esperanças sobre o tema.

Novo cartão de R$ 200 será entregue para milhares de brasileiros nesta semana por meio de um programa social específico. Veja quais são as informações necessárias.

Quem pode participar do programa?

A escolha dos beneficiários é feita com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os selecionados devem estar na faixa da extrema pobreza, ser residente da cidade há pelo menos 3 anos e não estar inserido em outros programas de transferência de renda.

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, realizará na próxima quarta-feira (20) a última entrega do Cartão Goitacá em 2023. O programa oferece R$ 200 mensais para aquisição de produtos em supermercados credenciados pela prefeitura.

A entrega do Cartão Goitacá será realizada no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop), a partir das 14h. Ao todo, serão entregues 3.239 cartões para famílias que foram selecionadas no mês de novembro.

Veja também: Aviso geral: CPF irregular vai bloquear benefício dos brasileiros em janeiro

Efeitos do programa

O Cartão Goitacá tem como objetivo auxiliar no combate à vulnerabilidade social no município. A iniciativa tem sido bem recebida pela população, que considera o benefício uma importante fonte de renda para as famílias.

A entrega do último repasse do Cartão Goitacá em 2023 é uma importante ação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa tem sido bem recebido pela população e tem contribuído para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas.

Destaques

Última entrega do Cartão Goitacá em 2023 será realizada na próxima quarta-feira (20).

A entrega será realizada no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop), a partir das 14h.

Ao todo, serão entregues 3.239 cartões para famílias que foram selecionadas no mês de novembro.

A escolha dos beneficiários é feita com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Os selecionados devem estar na faixa da extrema pobreza, ser residente da cidade há pelo menos 3 anos e não estar inserido em outros programas de transferência de renda.

O Cartão Goitacá tem como objetivo auxiliar no combate à vulnerabilidade social no município.

A entrega do último repasse do Cartão Goitacá em 2023 é uma importante ação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa tem sido bem recebido pela população e tem contribuído para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas.

O Cartão Goitacá oferece um benefício mensal de R$ 200, que pode ser utilizado para a compra de alimentos e outros produtos em supermercados credenciados pela prefeitura. O programa é uma importante fonte de renda para as famílias selecionadas, que podem utilizar o benefício para suprir suas necessidades básicas.

Veja também: INSS+: já emitiu a sua nova carteira? 1 milhão já

A entrega do último repasse do ano é uma oportunidade para que as famílias beneficiárias possam utilizar o benefício para preparar as festas de fim de ano. O programa é uma importante demonstração de solidariedade da Prefeitura de Campos dos Goytacazes para com as famílias em situação de vulnerabilidade social.