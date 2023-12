A mensagem do seu Anjo da Guarda antes do Natal; veja o que fazer

As mensagens dos anjos da guarda para o Natal de 2023 são uma fonte de inspiração e orientação para todos os signos. Elas nos incentivam a sermos melhores versões de nós mesmos, a nos conectarmos com nossos valores mais profundos e a fazer do mundo um lugar melhor.

Aproveite esta época de festas para refletir sobre sua vida e seus objetivos. Converse com seu anjo da guarda e peça sua orientação e ajuda. Com a orientação divina, você pode criar uma vida cheia de amor, alegria e propósito.

Descubra qual é a mensagem que o seu anjo da guarda deixou para você nos dias anteriores ao Natal de 2023.

Anjo da guarda de Áries

O anjo da guarda de Áries é Samuel, que representa a força e a coragem. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os arianos se concentrem em seus objetivos e não desistam de seus sonhos. Ele também os encoraja a serem mais pacientes e compreensivos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Samuel aconselha os arianos a aproveitarem o tempo com a família e os amigos. Ele também os incentiva a se expressarem criativamente e a buscarem novas experiências.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Áries:

“Samuel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me tornar mais forte e corajoso. Que eu possa perseverar em meus objetivos e não desistir de meus sonhos. Também peço que me ajude a ser mais paciente e compreensivo com os outros. Obrigado.”

Veja também: A semana de 17 a 24 para cada signo: 5 são os sortudos

Touro

O anjo da guarda de Touro é Anael, que representa o amor e a beleza. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os taurinos cultivem o amor em todas as suas formas. Ele também os encoraja a serem mais generosos e compassivos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Anael aconselha os taurinos a se concentrarem em seus relacionamentos. Ele também os incentiva a praticar a gratidão e a apreciar as coisas boas da vida.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Touro:

“Anael, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para cultivar o amor em todas as suas formas. Que eu possa amar a mim mesmo, aos meus entes queridos e ao mundo ao meu redor. Também peço que me ajude a ser mais generoso e compassivo com os outros. Obrigado.”

Anjo da guarda de Gêmeos

O anjo da guarda de Gêmeos é Rafael, que representa a cura e a comunicação. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os geminianos se concentrem em sua saúde física e mental. Ele também os encoraja a serem mais honestos e verdadeiros consigo mesmos e com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Rafael aconselha os geminianos a descansarem e relaxarem. Ele também os incentiva a expressar suas ideias e sentimentos de forma clara e honesta.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Gêmeos:

“Rafael, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para cuidar da minha saúde física e mental. Que eu possa me sentir bem comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. Também peço que me ajude a ser mais honesto e verdadeiro comigo mesmo e com os outros. Obrigado.”

Câncer

O anjo da guarda de Câncer é Gabriel, que representa a esperança e a inspiração. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os cancerianos se concentrem em seus sonhos e objetivos. Ele também os encoraja a serem mais compassivos e empáticos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Gabriel aconselha os cancerianos a se conectarem com seus sentimentos. Ele também os incentiva a ajudar os outros e a fazer do mundo um lugar melhor.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Câncer:

“Gabriel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar nos meus sonhos e objetivos. Que eu possa realizá-los e fazer a diferença no mundo. Também peço que me ajude a ser mais compassivo e empático com os outros. Obrigado.”

Anjo da guarda de Leão

O anjo da guarda de Leão é Miguel, que representa a força e a coragem. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os leoninos se concentrem em sua força interior. Ele também os encoraja a serem mais generosos e compassivos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Miguel aconselha os leoninos a se expressarem de forma criativa. Ele também os incentiva a assumirem a liderança e a deixarem sua marca no mundo.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Leão:

“Miguel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar em minha força interior. Que eu possa me sentir confiante e seguro de mim mesmo. Também peço que me ajude a ser mais generoso e compassivo com os outros. Obrigado.”

Virgem

O anjo da guarda de Virgem é Rafael, que representa a cura e a comunicação. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os virginianos se concentrem em sua saúde física e mental. Ele também os encoraja a serem mais honestos e verdadeiros consigo mesmos e com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Rafael aconselha os virginianos a descansarem e relaxarem. Ele também os incentiva a expressar suas ideias e sentimentos de forma clara e honesta.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Virgem:

“Rafael, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para cuidar da minha saúde física e mental. Que eu possa me sentir bem comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. Também peço que me ajude a ser mais honesto e verdadeiro comigo mesmo e com os outros. Obrigado.”

Veja também: Por que estes signos nunca cumprem o que prometem

Libra

O anjo da guarda de Libra é Anael, que representa o amor e a beleza. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os librianos cultivem o amor em todas as suas formas. Ele também os encoraja a serem mais generosos e compassivos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Anael aconselha os librianos a se concentrarem em seus relacionamentos. Ele também os incentiva a praticar a gratidão e a apreciar as coisas boas da vida.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Libra:

“Anael, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para cultivar o amor em todas as suas formas. Que eu possa amar a mim mesmo, aos meus entes queridos e ao mundo ao meu redor. Também peço que me ajude a ser mais generoso e compassivo com os outros. Obrigado.”

Anjo da guarda de Escorpião

O anjo da guarda de Escorpião é Cassiel, que representa a transformação e a renascimento. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os escorpianos se concentrem em suas metas e objetivos. Ele também os encoraja a serem mais honestos consigo mesmos e com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Cassiel aconselha os escorpianos a se concentrarem em seus objetivos e sonhos. Ele também os incentiva a liberar o passado e a abrir espaço para o novo.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Escorpião:

“Cassiel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar em minhas metas e objetivos. Que eu possa realizá-los e alcançar meu pleno potencial. Também peço que me ajude a ser mais honesto comigo mesmo e com os outros. Obrigado.”

Sagitário

O anjo da guarda de Sagitário é Uriel, que representa a sabedoria e a expansão. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os sagitarianos se concentrem em seu crescimento pessoal e espiritual. Ele também os encoraja a serem mais honestos consigo mesmos e com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Uriel aconselha os sagitarianos a viajarem ou aprenderem algo novo. Ele também os incentiva a se conectarem com seu lado espiritual.

Capricórnio

O anjo da guarda de Capricórnio é Gabriel, que representa a esperança e a inspiração. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os capricornianos se concentrem em seus sonhos e objetivos. Ele também os encoraja a serem mais compassivos e empáticos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Gabriel aconselha os capricornianos a se conectarem com seus sentimentos. Ele também os incentiva a ajudar os outros e a fazer do mundo um lugar melhor.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Capricórnio:

“Gabriel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar nos meus sonhos e objetivos. Que eu possa realizá-los e fazer a diferença no mundo. Também peço que me ajude a ser mais compassivo e empático com os outros. Obrigado.”

Aquário

O anjo da guarda de Aquário é Sachiel, que representa a inovação e a criatividade. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os aquarianos se concentrem em sua singularidade e expressem sua criatividade. Ele também os encoraja a serem mais independentes e a seguir seus próprios caminhos.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Sachiel aconselha os aquarianos a serem eles mesmos e a não se preocuparem com o que os outros pensam. Ele também os incentiva a ajudar os outros e a fazer do mundo um lugar melhor.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Aquário:

“Sachiel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar em minha singularidade e expressar minha criatividade. Que eu possa ser eu mesmo e viver minha vida ao máximo. Também peço que me ajude a ser mais independente e a seguir meus próprios caminhos. Obrigado.”

Anjo da guarda de Peixes

O anjo da guarda de Peixes é Haniel, que representa a intuição e a espiritualidade. Sua mensagem para o Natal de 2023 é para que os piscianos se concentrem em sua intuição e sigam sua orientação espiritual. Ele também os encoraja a serem mais compassivos e empáticos com os outros.

Para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023, Haniel aconselha os piscianos a se conectarem com sua intuição e a ouvirem seu coração. Ele também os incentiva a ajudar os outros e a fazer do mundo um lugar melhor.

Exemplo de oração para o anjo da guarda de Peixes:

“Haniel, meu anjo da guarda, peço sua ajuda para me concentrar em minha intuição e seguir minha orientação espiritual. Que eu possa ouvir minha voz interior e viver minha vida com propósito. Também peço que me ajude a ser mais compassivo e empático com os outros. Obrigado.”