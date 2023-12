WhatsApp: cuidado com sua localização; dá para espionar e ser espionado

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que permite que os usuários se comuniquem de forma gratuita, via internet. O aplicativo também oferece uma série de recursos adicionais, incluindo a possibilidade de compartilhar a localização com outros usuários.

Ao compartilhar sua localização com outra pessoa, você permite que ela veja sua posição atual no mapa. Isso pode ser útil para fins de segurança, como quando você está se encontrando com alguém em um lugar desconhecido, ou para fins sociais, como quando você está planejando um evento com amigos.

Como descobrir a localização de outra pessoa pelo WhatsApp? Saiba que é possível e alguém pode estar de olho na sua também.

Como descobrir a localização de outra pessoa pelo WhatsApp

Para descobrir a localização de outra pessoa pelo WhatsApp, siga estas etapas:

Abra a conversa com a pessoa cuja localização você deseja saber. Toque no ícone de clipe de papel, localizado no canto inferior direito da tela. Selecione a opção “Localização”.

A pessoa cuja localização você deseja saber receberá uma notificação solicitando que ela compartilhe sua localização com você. Se ela aceitar, você verá sua posição atual no mapa.

Atenção: a pessoa cuja localização você deseja saber precisa ter o WhatsApp atualizado para a versão mais recente e ter a opção “Compartilhar localização” ativada.

Como descobrir a localização atual de outra pessoa pelo WhatsApp

Para descobrir a localização atual de outra pessoa pelo WhatsApp, siga estas etapas:

Abra a conversa com a pessoa cuja localização você deseja saber. Toque no ícone de clipe de papel, localizado no canto inferior direito da tela. Selecione a opção “Localização”. Toque em “Localização atual”.

A pessoa cuja localização você deseja saber receberá uma notificação solicitando que ela compartilhe sua localização atual com você. Se ela aceitar, você verá sua posição atual no mapa.

Atenção: a pessoa cuja localização você deseja saber precisa ter o WhatsApp atualizado para a versão mais recente e ter a opção “Compartilhar localização atual” ativada.

Como compartilhar sua localização com outra pessoa pelo WhatsApp

Para compartilhar sua localização com outra pessoa pelo WhatsApp, siga estas etapas:

Abra a conversa com a pessoa com quem deseja compartilhar sua localização. Toque no ícone de clipe de papel, localizado no canto inferior direito da tela. Selecione a opção “Localização”. Selecione a opção “Compartilhar localização”.

Você pode escolher compartilhar sua localização atual ou compartilhar sua localização em tempo real. Se você escolher compartilhar sua localização atual, a pessoa com quem você está compartilhando verá sua posição atual no mapa. Se você escolher compartilhar sua localização em tempo real, a pessoa com quem você está compartilhando verá sua posição atual em movimento no mapa.

Atenção: a pessoa com quem você deseja compartilhar sua localização precisa ter o WhatsApp atualizado para a versão mais recente.

Como parar de compartilhar sua localização com outra pessoa pelo WhatsApp

Para parar de compartilhar sua localização com outra pessoa pelo WhatsApp, siga estas etapas:

Abra a conversa com a pessoa com quem você está compartilhando sua localização. Toque no ícone de clipe de papel, localizado no canto inferior direito da tela. Selecione a opção “Localização”. Toque em “Parar de compartilhar localização”.

A pessoa com quem você estava compartilhando sua localização receberá uma notificação informando que você parou de compartilhar sua localização.

Cuidados para não ser espionado

É importante tomar alguns cuidados para não ser espionado por outras pessoas pelo WhatsApp.