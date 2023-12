Abono de Natal Bolsa Família até dia 24; seu CPF está na lista?

O final de ano chegou, mas não sem antes passarmos pelo amado Natal. Época essa, marcada por presentes de todos os tipos. Inclusive, o Bolsa Família também entrou nessa história, tendo um suposto abono extra até dia 24.

No entanto, essa informação percorreu as redes sociais e deve ser explicada, já que há quem se revolte por não ter recebido nenhum valor extra até o momento em sua conta no aplicativo Caixa Tem.

Abono natalino até dia 24?

A proximidade do Natal tem levado muitas pessoas a questionar se o Bolsa Família, programa federal de transferência de renda, concede um abono natalino aos seus beneficiários. A resposta não é tão simnples assim, já que o abono natalino é um tema bastante comentado e variável.

Alguns estados e regiões possuem programas próprios de bonificação no final do ano. Além disso, alguns beneficiários do Bolsa Família receberam parcelas maiores em dezembro por conta de outros motivos, mas nada que possa ser considerado como um 13º salário.

Programas estaduais e regionais de abono natalino

Apenas alguns estados e regiões do Brasil possuem programas próprios de bonificação no final do ano para beneficiários do Bolsa Família. Entre eles, estão:

São Paulo: o programa Bolsa do Povo concede um abono natalino de R$ 150 a famílias com renda mensal de até R$ 2 mil.

o programa Bolsa do Povo concede um abono natalino de R$ 150 a famílias com renda mensal de até R$ 2 mil. Rio de Janeiro: o programa Renda Carioca concede um abono natalino de R$ 150 a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

o programa Renda Carioca concede um abono natalino de R$ 150 a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Bahia: o programa Supera Bahia concede um abono natalino de R$ 150 a famílias com renda mensal de até R$ 1,5 mil.

Estes são apenas alguns exemplos de programas sociais que oferecem o famoso abono natalino. Mas hpa situações em que os beneficiários do Bolsa Família podem solicitar o abono em regiões específicas, porém isso se deve a iniciativas isoladas de prefeituras e governos.

Parcelas maiores em dezembro

Além dos programas estaduais e regionais, alguns beneficiários do Bolsa Família também receberam parcelas maiores em dezembro por conta de outros motivos. Entre eles, estão:

Pagamento de parcelas atrasadas: beneficiários que tiveram o benefício bloqueado ou suspenso por algum motivo podem receber parcelas atrasadas em dezembro.

beneficiários que tiveram o benefício bloqueado ou suspenso por algum motivo podem receber parcelas atrasadas em dezembro. Aumento do valor do benefício: o valor do Bolsa Família foi reajustado em 10% em novembro de 2023. Por isso, beneficiários que recebem o benefício no valor máximo, de R$ 400, receberam uma parcela maior em dezembro.

o valor do Bolsa Família foi reajustado em 10% em novembro de 2023. Por isso, beneficiários que recebem o benefício no valor máximo, de R$ 400, receberam uma parcela maior em dezembro. Crédito extraordinário: o governo federal anunciou um crédito extraordinário de R$ 2,6 bilhões para o Bolsa Família em dezembro de 2023. Esse crédito será usado para aumentar o valor do benefício para famílias com crianças de 0 a 3 anos de idade.

A resposta está aqui

Portanto, a resposta para a pergunta “Abono de natal do Bolsa Família: quem recebe?” é:

Beneficiários de programas estaduais e regionais de bonificação no final do ano.

Beneficiários que receberam parcelas atrasadas do Bolsa Família.

Beneficiários que têm direito ao aumento do valor do benefício.

Beneficiários com crianças de 0 a 3 anos de idade que receberão o crédito extraordinário.

É importante ressaltar que o abono natalino não é um benefício garantido pelo Bolsa Família. Portanto, beneficiários que não se encaixam em nenhuma das categorias acima não devem esperar receber um abono natalino em dezembro.