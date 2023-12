Nubank bloqueia conta e fica com dinheiro por 10 dias? Entenda

O perfil @mattayahuMATEUS publicou uma reclamação que o Nubank tinha bloqueado sua conta e ficado com o dinheiro por 10 dias. Neste momento, o perfil citado passou a ser privado. Porém, a publicação chegou a viralizar em alguns perfis na internet, despertando dúvida em várias pessoas.

Assim como ele, várias outras pessoas usam as redes sociais para afirmar que a fintech tem bloqueado as contas com dinheiro parado nelas. Mas será que isso é verdade mesmo. E, se for, por que acontece?

Entenda os motivos que levam uma conta do Nubank a sofrer bloqueio e descubra o que pode ser feito.

Nubank bloqueia conta de usuários?

Sim, é verdade que o Nubank pode bloquear contas dos clientes, porém sempre existe algum motivo para que isso acontece. Ou seja, o bloqueio nunca é realizado de forma aleatória e sem alguma causa contundente.

“O Nubank nasceu para lutar contra a complexidade do sistema financeiro. E parte da nossa missão é garantir um sistema seguro e de confiança para todos. É por isso que, em alguns casos, nossas medidas de proteção podem gerar o bloqueio da conta do Nubank de um cliente. A segurança e a proteção dos dados dos nossos clientes sempre foram uma prioridade, e continuarão sendo”, diz a empresa em seu blog oficial.

Por que sua conta foi bloqueada?

Segundo a própria empresa, “uma conta do Nubank pode ser bloqueada quando recebemos algum tipo de denúncia ou quando uma atividade suspeita é identificada. O objetivo é garantir não só a segurança dos nossos clientes, mas de todo o sistema financeiro”.

Esse bloqueio impede que movimentações sejam realizadas pelo correntista e, muitas vezes, pode até impedir que ele acesse o aplicativo. A empresa diz que o procedimento serve para analisar os dados e entender se a denúncia é real.

Há casos em que os fatos indicam irregularidades e a conta do usuário pode até ser excluída. A equipe de segurança do Nubank é quem faz a análise das informações e emite um parecer sobre cada caso analisado.

“Durante esse processo, as equipes de atendimento ao cliente não têm permissão para compartilhar informações nem mesmo com os titulares da conta. Essa também é uma medida de proteção para que fraudadores não tenham conhecimento sobre a investigação e dados de clientes, nem possam tentar fazer algo para impedi-la”, explica a fintech.

Quais situações fazem a conta ser bloqueada?

Uma conta pode ser bloqueada nas seguintes situações:

Quando é necessário confirmar se o cadastro e os documentos enviados por um cliente são legítimos – assim garantimos que não há fraude de identidade;

Quando há uma movimentação suspeita ou denúncia. Nestes casos, checamos a transação para saber se o dinheiro que o cliente recebeu ou está tentando movimentar é mesmo dele;

Quando há algum uso incorreto dos nossos produtos ou serviços;

Quando há suspeita de que sua conta não está sendo utilizada por você.

O que acontece depois e o que pode ser feito?

Muitos bloqueios são apenas temporários e podem durar poucos dias, às vezes horas. Mas algumas situações exigem mais tempo e até podem acarretar o encerramento da conta corrente do cliente.

Cada processo tem suas particularidades. Geralmente, após identificar algo que gera o bloqueio da conta do Nubank, todas as atividades no app ficam indisponíveis. A empresa ainda diz que casos de “injustiça” são raros nesse procedimento.

“Nós temos o dever de proteger os clientes e fazer uma análise atenta caso seja identificado um comportamento suspeito. Vez ou outra, um cliente legítimo pode ter a sua conta bloqueada em uma situação onde identificamos algum tipo de risco, mas são poucos os casos: menos de 0,11% dos bloqueios feitos ao longo de um mês são de clientes legítimos.

Essa é uma medida que visa, inclusive, proteger a própria pessoa em alguns casos. Nós trabalhamos ao máximo para minimizar o transtorno aos nossos clientes legítimos. Nestes casos, nosso time de segurança revisa o bloqueio para identificar que está tudo certo e liberar seu acesso”.

Em caso de dúvidas use o suporte através do site. Normalmente, ao viso de bloqueio e desbloqueio ocorre pelo e-mail cadastrado.

