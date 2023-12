Bebida de Natal? Como fazer negroni; receita fácil e perfeita

O negroni é um coquetel clássico italiano, criado em Florença no início do século XX. É feito com gin, Campari e vermute vermelho, e é conhecido por seu sabor amargo, doce e ácido.

O negroni é uma bebida versátil que pode ser apreciada em qualquer ocasião. É perfeito para um aperitivo, um digestivo ou simplesmente para relaxar com os amigos.

Negroni é uma a bebida clássica que combina amargor, doçura e acidez ao mesmo tempo. Aprenda como fazer essa verdadeira iguaria na sua casa.

De onde veio o negroni

O negroni foi criado em 1919 pelo conde Camillo Negroni, um cliente do Caffè Casoni, em Florença. Ele pediu ao barman, Fosco Scarselli, para adicionar um pouco de gin ao seu coquetel favorito, o Americano, feito com Campari e vermute vermelho.

Scarselli atendeu ao pedido de Negroni e criou um novo coquetel que rapidamente se tornou popular em Florença. O negroni logo se espalhou para outras partes da Itália e do mundo, e hoje é considerado um dos coquetéis mais populares do mundo.

Sabor do negroni

O negroni é um coquetel de sabor complexo e equilibrado. O gin confere à bebida um sabor floral e herbáceo, o Campari traz o amargor característico, e o vermute vermelho adiciona a doçura e a acidez.

O negroni é uma bebida forte, com teor alcoólico de cerca de 25%. Por isso, é importante beber com moderação.

Cuidados na hora de beber

Como qualquer bebida alcoólica, o negroni deve ser consumido com moderação. A ingestão excessiva de álcool pode causar diversos problemas de saúde, como cirrose hepática, problemas cardíacos e acidentes de trânsito.

Além disso, é importante beber o negroni em um copo apropriado, como um copo de coquetel ou um copo rocks. Isso ajudará a apreciar o sabor e a aroma da bebida.

Receita de negroni caseiro

Ingredientes:

30 ml de gin

30 ml de Campari

30 ml de vermute vermelho

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira com gelo, misture o gin, o Campari e o vermute vermelho. Bata bem até ficar homogêneo. Coe o coquetel em um copo de coquetel ou em um copo rocks. Decore com uma fatia de laranja ou uma cereja.

Dicas:

Para um negroni mais doce, use um gin mais suave ou um vermute mais doce.

Para um negroni mais amargo, use um Campari mais forte ou um vermute mais amargo.

Para um negroni mais ácido, use um vermute com mais acidez.

O negroni é uma bebida clássica e deliciosa que pode ser apreciada por pessoas de todas as idades. Com a receita simples e perfeita que ensinamos neste artigo, você pode preparar o seu próprio negroni em casa e aproveitar todo o seu sabor.