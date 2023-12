Descobri o poder secreto da água do ovo cozido e revelei aqui

“O poder da água do ovo cozido” – Atualmente, não é exagero afirmar que boa parte das pessoas vive em busca de alimentos e bebidas que sejam benéficos para a saúde e que podem ser úteis na hora de construir uma rotina com mais energia, por exemplo.

Há, também, quem procure soluções naturais e sem custo para deixar as plantas sempre belas. Porém, dentro desse contexto muitos itens acabam sendo negligenciados, a exemplo da água do ovo cozido.

Para muitas pessoas, ela nada tem de especial. Porém, quando observada mais de perto, é capaz de surpreender e virar uma aliada dos cuidados com o jardim quase que imediatamente.

Mas, afinal: o que faz com que ela seja tão especial? A resposta está no decorrer da leitura a seguir.

A água do ovo cozido é um líquido rico em nutrientes que pode ser reaproveitado de uma maneira incrível, mas que poucos sabem a respeito; confira.

O que a água do ovo cozido tem de tão especial?

A água do ovo cozido é o líquido que sobra após cozinhar ovos. Ela é rica em nutrientes como potássio, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, sódio e vitaminas A, D e E.

Os ovos cozidos são verdadeiras iguarias apreciadas por muitas pessoas. Inclusive, há quem opte por consumir tal alimento justamente por conta de toda a sua praticidade em relação ao preparo: basta colocar os ovos na água, levar ao fogo e desligar depois de alguns minutos.

Porém, o que boa parte desse público não sabe é que a água do ovo cozido, resultante desse processo, é repleta de benefícios que são, no mínimo, extraordinários.

É muito comum que o líquido em questão seja descartado, mas definitivamente pode ser reaproveitado por conta de seus nutrientes valiosíssimos, capazes de criar uma solução poderosa.

Como usar esse ingrediente tão poderoso

Esses nutrientes são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. O potássio, por exemplo, ajuda a fortalecer as plantas e torná-las mais resistentes a doenças. O cálcio ajuda a fortalecer as raízes e a estrutura das plantas. O ferro ajuda a transportar nutrientes pelas plantas. O magnésio ajuda na fotossíntese.

O fósforo ajuda na produção de energia. O sódio ajuda a regular a absorção de água pelas plantas. As vitaminas A, D e E ajudam a proteger as plantas contra danos causados pelo sol e pela poluição.

Veja os detalhes da aplicação

Para usar a água do ovo cozido para fertilizar plantas, basta diluí-la em água da torneira. A proporção recomendada é de 1 parte de água do ovo cozido para 10 partes de água da torneira.

A água do ovo cozido pode ser usada para regar plantas de todos os tipos, incluindo plantas ornamentais, plantas frutíferas e plantas hortícolas.

Como armazenar a água do ovo cozido?

A água do ovo cozido pode ser armazenada na geladeira por até 3 dias.

Dicas para usar a água do ovo cozido para fertilizar plantas

Para obter os melhores resultados, use água do ovo cozido de ovos caipiras.

Se você usar ovos de granja, dê preferência aos ovos com casca marrom.

Para evitar o desperdício, use toda a água do ovo cozido.

Bônus: simples truque para saber se um ovo está estragado

A água do ovo cozido também pode ser usada para saber se um ovo está estragado. Para isso, basta colocar o ovo em um copo com água. Se o ovo afundar, ele está bom. Se o ovo boiar, ele está estragado.

A água do ovo cozido é um superalimento para as plantas. Ela é rica em nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ao reaproveitar a água do ovo cozido, você pode economizar dinheiro e ajudar o meio ambiente.