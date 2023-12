Você vai amar o novo Avatar do WhatsApp com sua selfie

Ousados, os criadores do WhatsApp acabam de dar um grande salto no campo tecnológico! A novíssima atualização do aplicativo para Android e iPhone introduz um recurso inédito: a possibilidade de transformar nossas selfies em encantadores avatares personalizados em questão de segundos. Perceba a facilidade desse processo: basta um simples clique em uma selfie bem iluminada para que o aplicativo colete suas principais expressões faciais e características e, voilà, seu avatar está pronto para ser personalizado.

Crie seu Avatar animado no WhatsApp com uma simples selfie! (Foto divulgação)

Amplie a diversão nas redes sociais

Nos últimos anos, vários aplicativos têm utilizado a IA para criar avatares digitais altamente personalizáveis. Entre eles, destacam-se o “ToonMe”, que transforma seus selfies em desenhos animados; o “Avatarify”, conhecido por animar qualquer foto com expressões faciais em tempo real; o “Loom.ai”, que cria avatares 3D realistas; e o “Deep Art Effects”, que utiliza a IA para transformar suas fotos em obras de arte digitais. Cada aplicativo oferece diferentes recursos e estilos, permitindo que os usuários explorem sua criatividade ao máximo.

Agora, o WhatsApp também está oferecendo essa ferramenta de criar avatares. Mas se você pensou que a diversão se limita ao universo do WhatsApp, se enganou! Uma das grandes vantagens desse novo recurso é que seu avatar animado pode tornar-se uma espécie de cartão de visita digital nas plataformas do Instagram e Facebook. Imagine compartilhar suas reações e figurinhas animadas diretamente no WhatsApp e, ao mesmo tempo, ampliar sua presença nas outras redes com suas feições digitalizadas e personalizadas?

Crie seu Avatar no WhatsApp: o uso da Inteligência Artificial

Impressiona-nos a maneira como essa novidade surge: a criação de avatares usando inteligência artificial. Sim, você entendeu certo! O aplicativo, agora, viabiliza a todos os usuários a criação de avatares de uma maneira simples e intuitiva por meio da IA. Quer conhecer o passo a passo? Continue lendo e surpreenda-se!

Para os usuários do sistema iOS: ao abrir o WhatsApp, vá até as configurações e escolha a opção ‘Avatar’. Em seguida, selecione ‘Criar avatar’ e dê início ao processo clicando em ‘Começar’. A partir daí, você será guiado pelas etapas onde precisará posicionar o rosto para a foto, escolher um tom de pele, e finalizar personalizando seu novo avatar.

Para os usuários do sistema Android, o procedimento é bastante similar, com um pequeno acréscimo: na tela inicial do WhatsApp, clique no ícone de menu (representado por três pontos verticais). Siga então os mesmos passos mencionados acima para usuários iOS. O resultado será um avatar 100% personalizado – desde roupas até aparência física – e que estará conectado à sua conta, pronto para ser utilizado em todas as plataformas da Meta.

Expressão Digital Reinventada

A criação de avatares por meio da IA representa um avanço significativo na maneira como nos expressamos digitalmente. A tecnologia propicia experiências mais ricas e expressivas, transformando simples selfies em avatares animados e personalizados, prontos para expressar nossas emoções de um jeito mais envolvente e autêntico. Não é somente uma inovação técnica: é uma verdadeira transformação na maneira como nos comunicamos na esfera digital.

