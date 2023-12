Bloqueado no WhatsApp: dá para descobrir se você foi? Confira

Será que você foi bloqueado no WhatsApp? É possível descobrir se isso ocorreu por meio de alguns sinais simples do próprio app.

Já se perguntou se foi bloqueado por alguém no WhatsApp? O aplicativo, que se tornou uma ferramenta essencial de comunicação, não possui um recurso específico que informe sobre bloqueios. No entanto, existem alguns indícios que podem sugerir se você foi bloqueado por um contato. A seguir, vamos mergulhar nesses sinais e entender como identificá-los.

É possível descobrir se foi bloqueado no WhatsApp por meio de alguns sinais. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / notociasdamanha.com.br)

Como bloquear alguém no WhatsApp?

Bloquear alguém no WhatsApp é um processo simples e direto, permitindo que você controle sua privacidade e as interações dentro do aplicativo. Para começar, abra o WhatsApp e vá até a conversa com a pessoa que você deseja bloquear. Toque no nome do contato no topo da tela para abrir o perfil. Nessa tela, role para baixo até encontrar a opção “Bloquear”, e confirme sua escolha. Este passo impede que o contato bloqueado envie mensagens, faça chamadas ou veja atualizações do seu status.

Outra forma de bloquear um contato é através das configurações do WhatsApp. Abra o aplicativo e toque nos três pontos no canto superior direito para acessar as configurações. Em seguida, selecione “Conta” e depois “Privacidade”. Aqui, você encontrará a opção “Contatos bloqueados”, onde pode adicionar novos contatos à sua lista de bloqueio. Este método é útil quando você deseja bloquear alguém que não está na sua lista de conversas recentes ou que você ainda não conversou pelo aplicativo.

É importante lembrar que, ao bloquear alguém, o WhatsApp não notifica o contato bloqueado sobre a ação. No entanto, a pessoa pode perceber que foi bloqueada por meio de alguns sinais que iremos falar sobre abaixo!

Veja também: Como consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp?

Como descobrir se foi bloqueado no WhatsApp?

Embora o WhatsApp não notifique os usuários sobre bloqueios, existem pistas que podem indicar se você foi bloqueado por alguém. Primeiro, se a foto do perfil do contato não é atualizada para você, pode ser um sinal.

Outra dica é observar as confirmações de leitura: você verá apenas um tique ao lado das mensagens enviadas para um contato que bloqueou seu número, mas nunca os dois tiques, que indicam que a mensagem foi entregue. Além disso, se você não consegue fazer chamadas no WhatsApp para esse contato, isso também pode ser um indício de bloqueio.

É importante ter cautela ao interpretar esses sinais, pois nem sempre indicam um bloqueio. Por exemplo, um usuário pode ter desativado a confirmação de leitura ou a exibição da foto do perfil nas configurações de privacidade. Portanto, esses sinais são apenas sugestões que eventualmente podem indicar um bloqueio, mas não são definitivos.

Ao identificar um bloqueio no WhatsApp, é importante respeitar a privacidade e as escolhas dos outros usuários, lembrando que cada pessoa tem o direito de gerenciar suas conexões da maneira que achar melhor. Ao mesmo tempo, é fundamental entender que os bloqueios fazem parte das dinâmicas das redes sociais e não devem ser vistos como algo pessoalmente ofensivo.

Veja também: Meta resolve liberar novidade no WhatsApp que muitos vão adorar