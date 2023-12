Multa milionária do Nubank aos clientes é verdade? Tem gente que diz ter recebido R$ 4 mil

Com a proximidade do fim de ano, é comum o aumento de golpes nas redes sociais. Por isso, uma dúvida foi levantada em relação ao Nubank recentemente. Muitos internautas dizem que estão recebendo dinheiro da fintech por conta de uma suposta multa milionária.

A equipe do Notícia da Manhã procurou descobrir até onde essa história é verdade. Será que tem como receber uma parte dessa multa milionária que andam falando por aí?

A mensagem que circula nas redes sociais afirma que o Nubank está devolvendo dinheiro aos clientes por causa de uma multa. Para receber o dinheiro, bastaria acessar um site indicado no post que a pessoa recebeu.

A mensagem ganhou grande visibilidade nas redes sociais, especialmente no Instagram. Inclusive, até reclamações foram encontradas em sites como o Reclame Aqui.

Veja um exemplo:

Entrei me pediram CPF e constou que eu tinha um valor de 4284,72 para receber, mas para poder sacar teria que pagar uma taxa transacional no valor de 97,74 !!

Bom dia a 48hs entrei no site e vi que a Nubank havia perdido uma dívida milionaria para a justiça!!

Primeiramente, é importante pensarmos em algumas situações, conforme aponta o economista Julío Cesar Avilar:

“Sempre que há uma promessa de dinheiro envolvida, ainda mais relacionada a uma grande empresa, como o Nubank, desconfia. Seria natural que os principais veículos de imprensa do país noticiassem esse acontecimento. Depois, antes de tomar qualquer iniciativa, procure informações junto à empresa, no caso, o banco”, adverte o especialista.

A mensagem apresenta as principais características de fake news na internet, como o caráter vago, alarmista e a ausência de notícias sobre o assunto.

O texto é vago, pois não fornece informações específicas sobre a multa ou sobre o valor do dinheiro que seria devolvido. Também é alarmista, pois sugere que os clientes do Nubank estão perdendo dinheiro. E, finalmente, não há nenhuma notícia sobre o assunto em sites confiáveis.

A Nubank se pronunciou sobre o golpe por meio de seu perfil no Twitter. A empresa afirmou que o perfil usado para distribuir a informação é falso e está tentando se passar pela Nubank.

Em uma publicação no site Reclame Aqui, a empresa também disse que:

Gostaríamos de te assegurar que o Nubank e nenhum banco irá solicitar que baixe nenhum aplicativo, clique em links ou faça transferências em prol de segurança. Recomendamos que formate o seu aparelho com as configurações de fábrica para garantir que esse aplicativo desconhecido não tenha acesso aos seus dados, fotos, e-mails e etc.

