Vai viajar? Melhores tags de pedágio disponíveis no Brasil

As tags de pedágio são uma ótima opção para quem viaja com frequência por rodovias pedagiadas. Elas permitem o pagamento automático do pedágio, sem a necessidade de parar no pedágio. Isso economiza tempo e evita filas.

No Brasil, existem várias opções de tags de pedágio disponíveis. Algumas delas são mais populares do que outras, mas todas oferecem vantagens para os clientes.

As melhores tags de pedágio disponíveis no Brasil em 2023 estão nesta lista. Confira quais são e quais vantagens cada uma oferece

Tag Sem Parar

A Tag Sem Parar é a tag de pedágio mais popular do Brasil. Ela é aceita em mais de 3.000 praças de pedágio em todo o país.

O valor da tag Sem Parar é de R$ 14,90 por mês. O cliente também precisa fazer uma recarga mínima de R$ 20,00 para começar a usar a tag.

A Tag Sem Parar oferece as seguintes vantagens:

Pagamento automático do pedágio sem a necessidade de parar no pedágio;

Acesso a descontos exclusivos;

Central de atendimento 24 horas;

Possibilidade de acompanhar o histórico de viagens pelo aplicativo.

Tag da Via Fácil

A Via Fácil é outra tag de pedágio popular no Brasil. Ela é aceita em mais de 2.500 praças de pedágio em todo o país.

O valor da tag Via Fácil é de R$ 12,90 por mês. O cliente também precisa fazer uma recarga mínima de R$ 20,00 para começar a usar a tag.

A Via Fácil oferece as seguintes vantagens:

Pagamento automático do pedágio sem a necessidade de parar no pedágio;

Acesso a descontos exclusivos;

Central de atendimento 24 horas;

Possibilidade de acompanhar o histórico de viagens pelo aplicativo.

Tag de pedágio Move Mais

A Move Mais é uma tag de pedágio da CCR, empresa que administra várias rodovias no Brasil. Ela é aceita em mais de 2.000 praças de pedágio em todo o país.

O valor da tag Move Mais é de R$ 10,90 por mês. O cliente também precisa fazer uma recarga mínima de R$ 20,00 para começar a usar a tag.

A Move Mais oferece as seguintes vantagens:

Pagamento automático do pedágio sem a necessidade de parar no pedágio;

Acesso a descontos exclusivos;

Central de atendimento 24 horas;

Possibilidade de acompanhar o histórico de viagens pelo aplicativo.

TAG RFID

A TAG RFID é uma tag de pedágio da ConectCar, empresa que administra várias rodovias no Brasil. Ela é aceita em mais de 1.500 praças de pedágio em todo o país.

O valor da tag TAG RFID é de R$ 10,90 por mês. O cliente também precisa fazer uma recarga mínima de R$ 20,00 para começar a usar a tag.

A TAG RFID oferece as seguintes vantagens:

Pagamento automático do pedágio sem a necessidade de parar no pedágio;

Acesso a descontos exclusivos;

Central de atendimento 24 horas;

Possibilidade de acompanhar o histórico de viagens pelo aplicativo.

Outras opções

Além das tags de pedágio mencionadas acima, existem outras opções disponíveis no mercado. Algumas delas são:

Bandeira

Eixo

Lacre

Flex

Passe Fácil

A escolha da melhor tag de pedágio depende das necessidades do motorista. É importante considerar os seguintes fatores:

Rede de aceitação: a tag deve ser aceita nas rodovias que você costuma trafegar;

o valor da mensalidade pode variar de acordo com a empresa;

algumas tags oferecem descontos exclusivos aos clientes;

algumas tags oferecem vantagens adicionais, como central de atendimento 24 horas ou aplicativo para acompanhar o histórico de viagens.

Existem várias opções de tags de pedágio disponíveis no Brasil. A escolha da melhor tag depende das necessidades do motorista. É importante considerar os fatores mencionados acima para fazer a escolha certa.

