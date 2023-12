Cuidado! 5 pragas que invadem sua casa em dezembro

Pragas endêmicas no Brasil que mais causam transtornos e doenças durante o verão são as que estão nesta lista; veja como se proteger delas.

O verão é uma época de temperaturas elevadas e alta umidade, o que cria um ambiente propício para a proliferação de pragas. No Brasil, existem diversas pragas endêmicas que podem causar transtornos e doenças durante essa estação.

Descubra quais são as pragas que podem atormentar a sua vida a partir do mês de dezembro, no Brasil. Tome cuidado com elas.

5 pragas mais comuns no Brasil que ocorrem durante o verão; tome cuidado

Aedes aegypti

O Aedes aegypti é um mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. É um inseto pequeno, de cor preta com listras brancas, que se reproduz em água parada.

Durante o verão, o Aedes aegypti é mais ativo, pois as temperaturas mais elevadas e a alta umidade favorecem sua reprodução. As larvas do mosquito se desenvolvem em água parada, como em pneus, garrafas, latas, vasos de plantas e até mesmo em pequenas poças de água.

A dengue é uma doença viral que pode causar febre alta, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele e, em alguns casos, hemorragia. A zika é uma doença viral que pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele e, em alguns casos, microcefalia em bebês. A chikungunya é uma doença viral que pode causar febre alta, dor nas articulações, dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele. A febre amarela é uma doença viral que pode causar febre alta, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos.

Veja também: Órgão que ninguém conhece pode ser a luz contra o câncer

Barata

As baratas são insetos que se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo restos de comida, papel, couro, madeira e até mesmo cabelo. Elas são vetores de doenças, como a salmonelose, a disenteria e a febre tifoide.

Durante o verão, as baratas são mais ativas, pois as temperaturas mais elevadas e a alta umidade favorecem sua reprodução. As baratas podem se esconder em qualquer lugar, incluindo em ralos, buracos na parede, armários e até mesmo em geladeiras.

Moscas

As moscas são insetos que se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo restos de comida, excrementos e até mesmo matéria orgânica em decomposição. Elas são vetores de doenças, como a disenteria, a cólera e a febre tifoide.

Durante o verão, as moscas são mais ativas, pois as temperaturas mais elevadas e a alta umidade favorecem sua reprodução. As moscas podem se reproduzir em qualquer lugar, incluindo em fezes, lixo, matéria orgânica em decomposição e até mesmo em alimentos.

Percevejos

Os percevejos são insetos que se alimentam de sangue. Eles são vetores de doenças, como a febre maculosa.

Durante o verão, os percevejos são mais ativos, pois as temperaturas mais elevadas e a alta umidade favorecem sua reprodução. Os percevejos podem se esconder em qualquer lugar, incluindo em colchões, travesseiros, roupas e até mesmo em móveis.

Veja também: Riqueza garantida em 2024: faça o ritual do seu signo

Carrapatos

Os carrapatos são insetos que se alimentam de sangue. Eles são vetores de doenças, como a febre maculosa, a doença de Lyme e a babesiose.

Durante o verão, os carrapatos são mais ativos, pois as temperaturas mais elevadas e a alta umidade favorecem sua reprodução. Os carrapatos podem se esconder em qualquer lugar, incluindo em grama, arbustos e até mesmo em animais domésticos.

Picadas de insetos

As picadas de insetos podem causar uma variedade de sintomas, incluindo coceira, vermelhidão, inchaço e dor. Em alguns casos, as picadas de insetos podem causar reações alérgicas graves, como urticária, angioedema e anafilaxia.

Durante o verão, as picadas de insetos são mais comuns, pois as condições climáticas são mais favoráveis à proliferação de insetos.

Como prevenir pragas endêmicas

Existem uma série de medidas que podem ser tomadas para prevenir pragas endêmicas, incluindo: