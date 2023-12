Estudo pago pelo Nubank; bolsas liberadas nestas áreas

O Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, anunciou nesta quinta-feira (14) um programa de bolsas de estudo para ensino superior e mestrado em tecnologia. A iniciativa, que será realizada em parceria com a Fundação Estudar, Fundação Lemann e Veléz e Reyes+, visa promover o desenvolvimento de talentos locais e lideranças em tecnologia na América Latina.

Serão oferecidas 36 bolsas, distribuídas nos próximos dois anos, para estudantes de graduação ou mestrado em tecnologia. Os critérios de seleção incluem mérito acadêmico, potencial de liderança e comprometimento com a diversidade e a inclusão.

O diretor de ESG da fintech, Guilherme Vieira, afirma que isso vai acelerar o processo de carreiras e de líderes no futuro, dando suporte para o desenvolvimento de novas ideias.

O fundo filantrópico Give Back anunciou seu primeiro investimento, voltado para a educação tecnológica na Colômbia e no Brasil. Na Colômbia, o programa “Beca Tech” oferecerá bolsas de estudo para jovens interessados em ciência e tecnologia.

No Brasil, o Give Back se associou à Fundação Estudar para promover o programa Tech Fellow. A iniciativa oferecerá bolsas de estudo para as melhores universidades nacionais e internacionais, além de mentoria especializada com líderes em tecnologia.

Os beneficiários também terão acesso a um suporte personalizado de carreira, que os ajudará a desenvolver suas habilidades e oportunidades profissionais. O anúncio representa um importante passo para a missão do Give Back de promover a igualdade educacional.

O Nubank, em parceria com a Fundação Estudar, Fundação Lemann e Veléz e Reyes+, está oferecendo bolsas de estudo para estudantes de graduação e mestrado em tecnologia. As bolsas são destinadas a jovens talentos brasileiros e colombianos, com idade entre 18 e 30 anos.

Para participar do programa, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro ou colombiano;

Estar matriculado ou ter sido aprovado em um curso de graduação ou mestrado em tecnologia;

Possuir bom desempenho acadêmico;

Ter potencial de liderança;

Comprometer-se com a diversidade e a inclusão.

As bolsas de mestrado serão direcionadas prioritariamente a estudantes de áreas com impacto social, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Além disso, os programas de estudo no Reino Unido também serão priorizados.

As bolsas cobrem todas as despesas relacionadas aos estudos, incluindo mensalidades, moradia, vistos e passagens. O objetivo é eliminar barreiras financeiras e possibilitar uma experiência educacional mais abrangente.

Lembre-se de que as inscrições já estão abertas. E para se inscrever, basta acessar o site de uma das instituições parceiras e seguir as instruções.

Essa iniciativa do Nubank e seus parceiros reflete o compromisso das organizações em criar oportunidades para impulsionar o potencial de jovens talentos nas áreas de ciência e tecnologia.

Você não pode deixar de lado a chance de conseguir uma nova oportunidade no mundo da educação, visto que o banco roxo e seus parceiros estão focando em muitas áreas de avanço tecnológico. Aproveite para fazer a sua parte e seguir essas dicas.

Portanto, estude melhor as possibilidades e descubra tudo que é possível aproveitar com novas bolsas de estudo. Para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com custos dessa natureza, a oportunidade é ainda mais única. Sendo assim, atente-se aos prazo e não perca nada do que está por vir.

