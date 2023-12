Auxílio-churrasco para a população; veja o que diz o governo

Nos últimos dias, tem circulado nas redes sociais uma notícia falsa sobre o governo federal ter criado o auxílio-churrasco, um novo auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A postagem indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria ofertando este benefício para ajudar as famílias a celebrar o fim de ano.

Notícia falsa sobre o auxílio-churrasco está dando o que falar no país!

Auxílio-churrasco para a população

Apesar da animação do povo, a informação acima é falsa. O governo federal já desmentiu a notícia e alerta para o aumento de fake news neste final de ano.

Ao receber a notícia, muitas pessoas se animaram com a possibilidade de receber um auxílio para celebrar o fim de ano. No entanto, é importante ficar atento a essas divulgações e verificar sempre a fonte antes de compartilhá-las.

O governo federal recomenda que as pessoas verifiquem as informações em sites oficiais ou em canais de comunicação confiáveis. Também é importante desconfiar de notícias que são muito boas para ser verdade.

As fake news são uma grande ameaça à democracia e à sociedade. Elas podem causar confusão, medo e até violência. Por isso, é importante ficar atento e checar sempre as informações antes de sair espalhando elas por aí.

Alertas para não cair em fake news

Existem algumas dicas que podem ajudar a identificar uma fake news:

Verifique a fonte: a notícia vem de um site confiável?

a notícia vem de um site confiável? Confira as datas: a notícia é recente?

a notícia é recente? Procure por outras fontes: a mesma informação foi publicada em outros sites?

a mesma informação foi publicada em outros sites? Seja cético: se a notícia parece muito boa para ser verdade, provavelmente é falsa.

O governo federal alerta para o aumento de fake news sobre programas sociais neste final de ano. Afinal, a possível criação do kit-churrasco, um novo auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social, causou muita confusão.

Por isso, a esfera federal afirma que as pessoas só podem acreditar na realização de um programa novo quando este programa for lançado por meio do site oficial do poder executivo.

Portanto, ao ver uma postagem sobre um suposto novo projeto, a dica é ir até o site oficial do governo federal para saber se o programa existe mesmo, ou se o post apenas se trata de uma notícia falsa.

O portal do Gov concede informações sobre política públicas e serviços para a população que são realizados pelo Governo Federal. A primeira tela do site oficial do governo já pergunta ao cidadão “O que você procura?”. Por outro lado, quando o site não mostra resultados para uma política, então ela muito provavelmente não está disponível.

O governo brasileiro conta com uma série de programas sociais que estão sendo executados neste mês de dezembro de 2023. Entre eles, destacam-se a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Auxílio-Gás e o Bolsa Família. Para isso, basta estar corretamente cadastrado no CadÚnico.

