Saque da Caixa feito por milhões de brasileiros deve mudar em 2024

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou em novembro de 2023 que o governo federal estuda mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS. As alterações, caso sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, poderão beneficiar os trabalhadores, permitindo o saque total do saldo remanescente do fundo em caso de demissão sem justa causa.

Entenda o que pode mudar no FGTS em 2024. Governo planeja alterar regra de saque muito apreciado pelos brasileiros.

Quem tem direito aos valores do FGTS?

Todos os trabalhadores que firmaram contrato de trabalho após 05/10/1988;

Empregados Domésticos;

Trabalhadores Rurais;

Trabalhadores Temporários;

Trabalhadores Intermitentes (Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista);

Trabalhadores Avulsos;

Safreiros (operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita);

Atletas Profissionais (jogadores de futebol, vôlei etc.); e

Diretor não empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores.

Quem deposita?

Empregador ou tomador de serviços recolhem o FGTS todo dia 07 e o depósito é direcionado para as contas dos trabalhadores.

Quando posso sacar meu FGTS?

O FGTS pode ser sacado nas seguintes ocorrências:

Na demissão, feita pelo empregador, sem justa causa;

Na rescisão por acordo (a partir de 11/11/2017 – Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista);

No término do contrato por prazo determinado;

Na extinção total ou parcial da empresa, ou supressão de parte de suas atividades; Falecimento do empregador individual ou doméstico, falência da empresa que deve guardar nexo causal, isto é, correlação entre a data do afastamento e a data da sua decretação pelo juízo competente; declaração de nulidade do contrato de trabalho por infringência do dispositivo constitucional quando mantido o direito ao salário do trabalhador;

Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior;

Na aposentadoria;

No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural previsto no Decreto nº 5.113/2004, que tenha atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido, por meio de portaria do Governo Federal;

Na suspensão do Trabalho Avulso;

No falecimento do trabalhador;

Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos;

Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV;

Quando o trabalhador ou seu dependente estiver acometido de neoplasia maligna – câncer;

Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão de doença grave;

Quando a conta permanecer sem depósito por 03 (três) anos ininterruptos cujo afastamento tenha ocorrido até 13/07/1990, inclusive;

Quando o trabalhador permanecer por 03 (três) anos ininterruptos fora do regime do FGTS, cujo afastamento tenha ocorrido a partir de 14/07/1990, inclusive, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta;

Na amortização, liquidação de saldo devedor e pagamento de parte das prestações adquiridas em sistemas imobiliários de consórcio; e

Na aquisição de Órtese e/ou Prótese não relacionadas ao ato cirúrgico e constantes na Tabela de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção – OPM, do Sistema Único de Saúde – SUS, para promoção de acessibilidade e inclusão social.

Veja também: Cliente da Caixa tem direito a R$ 62 mil em indenização

Mudanças para 2024

Atualmente, os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário têm direito a sacar uma parcela do saldo do FGTS todo ano, no mês de seu aniversário. O valor do saque é determinado por uma alíquota, que varia de 5% a 50%, sobre todos os saldos das contas FGTS do trabalhador, além de uma parcela adicional.

A proposta do governo é ampliar o direito de saque do FGTS em caso de demissão. Atualmente, os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário e são demitidos sem justa causa têm direito a sacar apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo do fundo. Com as mudanças propostas, os trabalhadores poderiam sacar o saldo total remanescente do FGTS, sem a necessidade de aguardar dois anos como é exigido atualmente.

Essa mudança traria um impacto positivo para os trabalhadores, pois lhes proporcionaria uma maior segurança financeira em caso de demissão. Além disso, também poderia impulsionar a economia, com uma injeção de até R$ 14 bilhões.

Veja também: Mais de 540 mil trabalhadores se esqueceram de sacar até R$ 1.320,00 na Caixa; seu CPF está na lista?

Antecipação do saque-aniversário

Desde 2020, algumas instituições financeiras oferecem empréstimos com a “antecipação do saque-aniversário”. Essa modalidade permite que as pessoas adiantem os valores que iriam receber nos próximos cinco anos como garantia de pagamento do empréstimo.

Com a nova proposta em vista, o trabalhador poderá resgatar o saldo total no caso de demissão, mas somente a diferença entre o valor a ser pago ao banco e o valor depositado no FGTS.

Outras mudanças

Além da possibilidade de saque total do saldo remanescente em caso de demissão, o governo também estuda outras mudanças nas regras do saque-aniversário. Uma delas é a redução da alíquota aplicada sobre o saldo do fundo. Outra possibilidade é o aumento da parcela adicional que é paga aos trabalhadores.

As mudanças ainda estão em discussão e não há previsão de quando serão apresentadas ao Congresso Nacional. No entanto, é importante que os trabalhadores estejam atentos às novidades, pois elas poderão afetar seus direitos.