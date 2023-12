Mais de 540 mil trabalhadores se esqueceram de sacar até R$ 1.320,00 na Caixa; seu CPF está na lista?

Você já ouviu falar do PIS/Pasep 2023? Se você teve um emprego formal em 2021, saiba que há uma chance de que exista um dinheiro esperando por você. E pode ser até um salário mínimo! Mas atenção: o prazo para resgatar esses valores termina em dezembro. Já imaginou encontrar dinheiro que nem lembrava que tinha?

Já é uma realidade para muitos brasileiros, mas, acredite se quiser, mais de 540 mil trabalhadores ainda não resgataram o seu PIS/Pasep referente a 2023 (ano-base 2021), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Você pode ser um deles. Vamos descobrir?

540 mil trabalhadores podem perder até R$ 1.320,00 na Caixa; verifique já se seu CPF está nesta lista! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

É seu direito!

O abono salarial do PIS/Pasep 2023 foi concedido a todos os trabalhadores que tiveram empregos formais em 2021. O ciclo de pagamentos começou em fevereiro e terminou em julho. Mas, para muitos, o benefício, que pode chegar até a um salário mínimo, ainda está à espera.

E quais as condições para ter esse direito? Bem, é preciso ter recebido ao longo do ano uma remuneração mensal de até dois salários mínimos e deve ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias. Além disso, é necessário estar registrado no Fundo de Participação PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) há pelo menos cinco anos.

PIS e Pasep: entenda a diferença

Você sabe a diferença entre PIS e Pasep? O PIS é direcionado aos trabalhadores do setor privado, ou seja, aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo gerenciado pela Caixa Econômica Federal.

Já o Pasep é para servidores públicos, funcionários de empresas públicas e de economia mista, sendo gerenciado pelo Banco do Brasil. Independentemente disso, o abono do PIS/Pasep é um benefício concedido anualmente, com um valor máximo equivalente ao salário mínimo vigente na data do pagamento.

Considerando este ano, os trabalhadores que receberam seu abono até maio tiveram direito a, no máximo, R$ 1.302. Já os que receberam a partir de maio, receberam o novo valor do salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Mas atenção, o valor máximo é concedido àqueles que trabalharam durante todo o ano-base. Se você trabalhou menos, recebe um valor proporcional ao tempo trabalhado.

Pegue o que é seu!

O PIS/Pasep 2023 pode ser sacado até o dia 28 de dezembro nas agências responsáveis ou por meio de plataformas digitais. Caso perca o prazo, ainda é possível solicitar o saque dos valores junto à entidade competente, já que o abono salarial permanece disponível para resgate por até cinco anos.

Se você está se perguntando como verificar se tem direito, é muito simples. Basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br ou ligar para o telefone 158. Que tal verificar agora mesmo? Esse dinheiro pode fazer a diferença no seu orçamento e você nem sabia!

