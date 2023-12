5 conversas com a Alexa que podem te colocar em perigo

Os assistentes virtuais se tornaram uma ferramenta indispensável na vida de muitos, trazendo conveniência, rapidez e eficiência em nossas tarefas diárias. Eles nos ajudam a encontrar informações, controlar nossos dispositivos domésticos inteligentes e até mesmo a ouvir nossas músicas favoritas. Porém, apesar de toda essa comodidade, há conversas e perguntas que podem colocar o usuário em perigo ao interagir com esses assistentes, especialmente com a Alexa, da Amazon. Vamos apresentar cinco desses diálogos perigosos, ilustrando por que eles podem se tornar um risco para a privacidade e segurança dos usuários.

Essas 5 conversas podem te colocar em perigo com a Alexa. (Foto divulgação)

NÃO converse isso com a Alexa!

Cuidados com Emergências Médicas

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que os assistentes virtuais não são aptos para lidar com situações de emergência médica. Pesquisadores canadenses testaram a Siri, Cortana, Alexa e Google Assistente com 123 perguntas sobre primeiros socorros. Os resultados evidenciaram que a Alexa e o Google Assistente tiveram melhores rendimentos, respondendo corretamente em 90% das vezes, enquanto Siri e Cortana apresentaram respostas insatisfatórias. Portanto, em situações de emergência, o melhor a fazer ainda é buscar ajuda profissional, como ligar para linhas de emergência adequadas como 190, 193 e 192.

Maneiras Rudes e Consequências Sociais

O tom de voz usado com os assistentes virtuais também pode representar um perigo, especialmente para as crianças. A ChildWise conduziu um estudo que descobriu que crianças que crescem acostumadas a ordenar assistentes virtuais podem desenvolver um comportamento agressivo ao lidar com pessoas reais. Por isso, a Alexa e a Google Assistente incentivam o uso de ‘por favor’ e ‘obrigado’. As ‘palavras mágicas’ são recompensadas com respostas mais gentis.

Questões Íntimas e de Saúde

Perguntas íntimas e sobre saúde sexual também não são recomendadas. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Otago na Nova Zelândia concluiu que é mais seguro fazer pesquisas online diretamente no Google sobre tais assuntos, ao invés de perguntar diretamente à Siri e Google Assistente. As assistentes virtuais, dentre as quais está a Alexa, nem sempre oferecem as respostas mais informativas ou corretas.

Desrespeitando Assistente Virtual

Além disso, xingar ou ofender o assistente virtual é desaconselhável. Isso ocorre porque a maneira como interagimos com assistentes virtuais pode influenciar a forma como lidamos com as pessoas ao nosso redor. Alexa, por exemplo, atualizou sua programação para responder de forma mais assertiva às ofensas, rejeitando respostas machistas.

Questões Pessoais e Riscos à Privacidade

Finalmente, perguntas muito pessoais ou privadas nunca devem ser feitas aos assistentes virtuais. Siri, Alexa, Cortana e Google Assistente têm a capacidade técnica de ouvir constantemente e armazenar informações, o que implica um sério risco à privacidade dos usuários. Desse modo, nunca devemos compartilhar informações sensíveis ou pessoais com assistentes virtuais. Precisamos nos recordar continuamente de quanto é vital proteger nossa privacidade ao interagir com esses dispositivos sofisticados, porém potencialmente intrusivos.

