Como pagar R$ 0,00 na sua dívida com o governo ainda em dezembro

Imagine ter uma dívida pendente e uma solução cair do céu, possibilitando a quitação dessa pendência sem que você precise desembolsar um único centavo do seu bolso. Bom demais para ser verdade? Talvez essa seja a sua realidade até o final de dezembro, graças a um novo projeto aprovado.

O acúmulo de dívidas pode ocorrer por diversos motivos: desemprego, descontrole financeiro, imprevistos que demandam gastos repentinos. E quando se trata de dívidas com o governo, a situação parece ser ainda mais amedrontadora, não é mesmo? No entanto, é essencial agir com tranquilidade e estratégia para não se afundar ainda mais nesse mar de contas.

Governo oferece uma estratégia para diminuir dívidas dos brasileiros. (Foto divulgação)

Estratégia infalível para o controle financeiro

Especialistas reiteradamente mencionam a necessidade de disciplina fiscal e planejamento como a melhor forma de se manter longe de dívidas. Essa prática consiste em criar um orçamento pessoal ou familiar, que pode ser ajustado de acordo com sua realidade econômica, garantindo que você viva dentro de suas possibilidades e ainda proporcione um certo nível de conforto.

Adotar um estilo de vida frugal sem comprometer a qualidade de vida, aprender a investir smart e evitar pagamentos em atraso que resultam em dívidas cada vez maiores, são algumas das estratégias recomendadas para evitar endividamento. No entanto, o que fazer quando já estamos endividados?

Veja também: Guia 100% descomplicado para renegociar dívidas hoje mesmo

A luz no fim do túnel para os endividados

Foi aprovada recentemente uma proposta que pode trazer alívio para muitos brasileiros que estão em dívida com o governo. A Comissão de Educação do Senado deu aval a um projeto que permite que estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tenham a chance de saldar parte de seus débitos prestando serviço público.

Essa alternativa, sugerida pela senadora Dorinha Seabra (União-TO), permite que os devedores possam abater suas dívidas participando de programas de apoio ao serviço público nas áreas da saúde, educação e assistência social, dentre outras.

O estudante que aderir a essa proposta, ao atuar semanalmente, no mínimo 20 horas, em serviços públicos de essas áreas, terá abatida uma prestação da dívida a cada semana trabalhada. Adicionalmente, ainda terá os gastos com transporte e alimentação ressarcidos.

A concretização dessa proposta potencializa a esperança de jovens recém-formados que veem nessa iniciativa uma oportunidade de adentrar o mercado de trabalho e simultaneamente, sanar suas dívidas com o FIES.

Portanto, a proposta beneficia os estudantes, o mercado de trabalho e também o próprio governo, pois garante a continuidade do financiamento do FIES. É uma situação onde todos ganham, contribuindo para uma realidade mais justa e equilibrada.

O Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC) do Brasil, destinado a facilitar o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior privado. É uma iniciativa que fecha a lacuna entre as despesas exigidas pela educação de qualidade e as condições financeiras dos estudantes, oferecendo empréstimos educativos a juros baixos.

Através do FIES, os jovens têm a oportunidade de receber educação superior sem a pressão de enfrentar dificuldades financeiras, o que, em muitos casos, constitui um obstáculo insuperável.

Veja também: Brasileiros podem pagar dívidas com trabalho; entenda