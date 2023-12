4 programas de celular que ajudam a preparar a ceia de Natal

Que a ceia de Natal é o ponto alto da noite de Natal, nós sabemos! Mas e se eu te dissesse que é possível se aventurar na cozinha com um toque profissional, mesmo sem ser um chefe experiente?! Desenvolvi uma lista pensando nisso. Tenho 4 aplicativos incríveis que vão te auxiliar na preparação da sua ceia natalina e impressionar a todos! Vamos nessa?

4 apps que irão te ajudar no Natal

A Ferramenta dos Chefs: Receitas Globo

O aplicativo Receitas Globo é o seu primeiro passo rumo a uma ceia de alta qualidade. Vamos colocar a mão na massa? Este aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS, dá acesso a mais de 10 mil pratos, inclusive opções de receitas natalinas, criadas pela mão de chefs renomados dos programas globais.

Além de trazer inspirações para a sua ceia, você encontrará diversas notícias e dicas do mundo da gastronomia. Um diferencial importante do Receitas Globo é a facilidade do compartilhamento das receitas via redes sociais. Prepare-se para encantar a todos!

Um Paraíso de Opções: Tudo Gostoso

Continuando nossa jornada gastronômica, temos o Tudo Gostoso! Este aplicativo, também disponível para Android e iOS, apresenta uma seção especial para receitas natalinas.

Dentre as opções, temos desde o clássico salpicão até o indispensável pudim de leite, sem falar das diversas dicas e truques culinários. Estava procurando inspiração para o menu natalino? Você acabou de encontrar!

Quando o Sabor Encontra a Facilidade: Aquela Receita

Em terceiro lugar, apresento-lhe o aplicativo Aquela Receita. Diferenciado pela clareza e organização, este aplicativo subdivide as receitas em categorias como salgadas, doces, massas, entre outras.

Ideal para todos, independentemente de possuírem habilidades culinárias avançadas ou não, o Aquela Receita disponibiliza a opção de favoritar as receitas preferidas e compartilhá-las com seus amigos. Não perca a chance de surpreender a todos com pratos deliciosos e bem apresentados!

O Clássico Reinventado: Receitas de Natal

Por último, mas não menos importante, temos o aplicativo Receitas de Natal, gratuito e disponível apenas para usuários Android. A plataforma reúne uma variedade de receitas de Natal, incluindo algumas opções internacionais como o pão de Natal alemão.

Além da descrição detalhada de ingredientes e preparo, o aplicativo também permite o favoritamento de pratos e compartilhamento em redes sociais. Que tal inovar em sua ceia este ano?

Esses são apenas quatro das diversas ferramentas disponíveis para auxiliá-lo na preparação da sua ceia de Natal. Surpreenda a todos com pratos de dar água na boca! E então, preparado para transformar sua cozinha em um restaurante natalino de alta gama?

Ceia de Natal tradicional brasileira

No Brasil, uma das marcas registradas das festividades do Natal é a exuberante mesa de jantar, ostentando uma variedade de pratos tradicionais. Inicialmente, um prato que se destaca na refeição principal é o peru assado. O peru é tipicamente marinado com uma mistura de suco de laranja, alho, sal, pimenta e ervas antes de ser assado até ficar dourado e suculento. Este prato é tradicionalmente acompanhado por farofa, uma mistura crocante de farinha de mandioca torrada, manteiga, cebola, alho e, às vezes, bacon ou linguiça.

Além do peru, outro prato incrivelmente popular é o bacalhau. O bacalhau à Gomes de Sá, por exemplo, é uma receita tradicional que envolve lombo de bacalhau, batatas, cebola, alho e azeitonas pretas. As rabanadas, que são uma versão brasileira da torrada francesa, também são uma adição comum à mesa de Natal. Este doce é feito de fatias de pão embebidas em uma mistura de leite e ovos, que são então fritas e cobertas com açúcar e canela.

Finalmente, para a sobremesa, um dos favoritos indiscutíveis é o Panetone. Este é um bolo de fermento de origem italiana recheado com frutas cristalizadas e uvas passas. No Brasil, o Panetone também pode ser encontrado em variações como com gotas de chocolate ou recheado com doce de leite. Todos esses pratos compõem a essência de um Natal brasileiro, proporcionando uma refeição festiva rica, vibrante e indiscutivelmente deliciosa.

