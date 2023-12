A semana de 11 a 17 para cada signo; veja quais são os sortudos

A semana começa com a Lua em Escorpião, o que pode levar a emoções intensas e a um desejo de profundidade. No dia 12, a Lua entra em Sagitário, trazendo uma perspectiva mais otimista e expansiva. No dia 15, a Lua entra em Capricórnio, o que pode levar a uma maior necessidade de estrutura e estabilidade.

O Sol continua em Sagitário, o que pode trazer um espírito aventureiro e uma vontade de aprender coisas novas. No dia 19, o Sol entra em Capricórnio, o que pode levar a uma maior responsabilidade e foco nos objetivos.

Mercúrio está retrógrado em Gêmeos até o dia 20, o que pode causar atrasos e confusões na comunicação. No dia 21, Mercúrio ingressa em Câncer, o que pode trazer mais sensibilidade e intuição.

Vênus está em Escorpião até o dia 17, o que pode levar a relacionamentos intensos e apaixonados. No dia 18, Vênus entra em Sagitário, o que pode trazer mais liberdade e diversão nos relacionamentos.

Marte está em Libra até o dia 20, o que pode levar a conflitos e disputas. No dia 21, Marte ingressa em Escorpião, o que pode trazer mais determinação e garra na busca dos objetivos.

Júpiter está em Aquário, o que pode trazer oportunidades de progresso e expansão. Saturno está em Aquário, o que pode exigir responsabilidade e comprometimento. Urano está em Touro, o que pode trazer mudanças e novidades. Netuno está em Peixes, o que pode trazer espiritualidade e sensibilidade. Plutão está em Capricórnio, o que pode trazer transformações profundas.

Previsão astrológica semanal para 11 a 17 de dezembro de 2023. Veja o que acontece com cada um dos signos do zodíaco nesta semana.

Áries

Os arianos estarão mais assertivos e determinados nesta semana. Serão capazes de alcançar seus objetivos com força e determinação. No entanto, é importante evitar a arrogância e o egocentrismo.

No amor, os arianos estarão mais apaixonados e intensos. Serão capazes de conquistar o coração da pessoa amada.

No trabalho, os arianos terão oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Serão capazes de assumir novas responsabilidades e desafios.

Horóscopo desta semana de dezembro: Touro

Os taurinos estarão mais criativos e intuitivos nesta semana. Serão capazes de enxergar o mundo de novas maneiras. No entanto, é importante evitar a dispersão e a procrastinação.

No amor, os taurinos estarão mais românticos e apaixonados. Serão capazes de criar momentos inesquecíveis com a pessoa amada.

No trabalho, os taurinos terão oportunidades de expressar sua criatividade. Serão capazes de realizar projetos inovadores.

Gêmeos

Os geminianos estarão mais comunicativos e sociáveis nesta semana. Serão capazes de se conectar com outras pessoas de forma natural. No entanto, é importante evitar a superficialidade e a fofoca.

No amor, os geminianos estarão mais sedutores e charmosos. Serão capazes de conquistar a pessoa amada com suas palavras.

No trabalho, os geminianos terão oportunidades de expandir sua rede de contatos. Serão capazes de encontrar novas oportunidades de trabalho.

Horóscopo desta semana de dezembro: Câncer

Os cancerianos estarão mais sensíveis e intuitivos nesta semana. Serão capazes de compreender as emoções das outras pessoas. No entanto, é importante evitar o pessimismo e a melancolia.

No amor, os cancerianos estarão mais românticos e apaixonados. Serão capazes de criar momentos de amor e carinho com a pessoa amada.

No trabalho, os cancerianos terão oportunidades de desenvolver sua intuição. Serão capazes de tomar decisões acertadas com base em suas emoções.

Leão

Os leoninos estarão mais criativos e expressivos nesta semana. Serão capazes de se destacar em qualquer situação. No entanto, é importante evitar a arrogância e o egocentrismo.

No amor, os leoninos estarão mais apaixonados e sedutores. Serão capazes de conquistar a pessoa amada com seu charme e carisma.

No trabalho, os leoninos terão oportunidades de liderar e inspirar outras pessoas. Serão capazes de alcançar grandes sucessos.

Virgem

Os virginianos estarão mais organizados e disciplinados nesta semana. Serão capazes de alcançar seus objetivos com foco e determinação. No entanto, é importante evitar a rigidez e a crítica excessiva.

No amor, os virginianos estarão mais exigentes e perfeccionistas. Serão capazes de encontrar um parceiro que corresponda às suas expectativas.

No trabalho, os virginianos terão oportunidades de melhorar suas habilidades e conhecimentos. Serão capazes de se destacar em sua área de atuação.

Libra

Os librianos estarão mais sociáveis e diplomáticos nesta semana. Serão capazes de se conectar com outras pessoas de forma harmoniosa. No entanto, é importante evitar a indecisão e a procrastinação.

No amor, os librianos estarão mais românticos e apaixonados. Serão capazes de encontrar um parceiro que os compreenda e ame.

No trabalho, os librianos terão oportunidades de resolver conflitos e mediar situações. Serão capazes de construir relacionamentos positivos com colegas e superiores.

Escorpião

Os escorpianos estarão mais intensos e apaixonados nesta semana. Serão capazes de expressar suas emoções de forma autêntica. No entanto, é importante evitar a possessividade e o ciúme.

No amor, os escorpianos estarão mais apaixonados e sedutores. Serão capazes de conquistar o coração da pessoa amada.

No trabalho, os escorpianos terão oportunidades de assumir riscos e desafios. Serão capazes de alcançar grandes sucessos.

Horóscopo desta semana de dezembro: Sagitário

Os sagitarianos estarão mais otimistas e expansivos nesta semana. Serão capazes de enxergar o mundo de novas maneiras. No entanto, é importante evitar a dispersão e a falta de foco.

No amor, os sagitarianos estarão mais apaixonados e aventureiros. Serão capazes de viver experiências inesquecíveis com a pessoa amada.

No trabalho, os sagitarianos terão oportunidades de viajar e aprender coisas novas. Serão capazes de expandir seus horizontes.

Capricórnio

Os capricornianos estarão mais focados e determinados nesta semana. Serão capazes de alcançar seus objetivos com força e determinação. No entanto, é importante evitar a rigidez e a falta de flexibilidade.

No amor, os capricornianos estarão mais românticos e apaixonados. Serão capazes de encontrar um parceiro que os apoie e incentive.

No trabalho, os capricornianos terão oportunidades de assumir novas responsabilidades e desafios. Serão capazes de alcançar grandes sucessos.

Aquário

Os aquarianos estarão mais criativos e inovadores nesta semana. Serão capazes de enxergar o mundo de novas maneiras. No entanto, é importante evitar a dispersão e a falta de foco.

No amor, os aquarianos estarão mais apaixonados e independentes. Serão capazes de encontrar um parceiro que os compreenda e respeite sua individualidade.

No trabalho, os aquarianos terão oportunidades de expressar sua criatividade. Serão capazes de realizar projetos inovadores.

Horóscopo desta semana de dezembro: Peixes

Os piscianos estarão mais sensíveis e intuitivos nesta semana. Serão capazes de compreender as emoções das outras pessoas. No entanto, é importante evitar o pessimismo e a melancolia.

No amor, os piscianos estarão mais românticos e apaixonados. Serão capazes de criar momentos de amor e carinho com a pessoa amada.

No trabalho, os piscianos terão oportunidades de desenvolver sua intuição. Serão capazes de tomar decisões acertadas com base em suas emoções.

Resumo do horóscopo

A semana de 11 a 17 de dezembro de 2023 será uma semana positiva para a maioria dos signos do zodíaco. Os arianos, taurinos, geminianos, cancerianos, leoninos, virginianos, librianos, escorpianos e sagitarianos terão oportunidades de crescimento e desenvolvimento em diferentes áreas de suas vidas.

Os capricornianos e aquarianos também terão uma semana positiva, mas é importante que evitem a rigidez e a falta de flexibilidade. Os piscianos terão uma semana mais introspectiva, mas poderão desenvolver sua intuição e tomar decisões mais acertadas.

É importante lembrar que as previsões astrológicas são apenas uma orientação. O futuro é determinado por nossas ações e escolhas.