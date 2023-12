Você come a casca do kiwi? Veja o que acontece no seu corpo

Você já olhou para o kiwi e se perguntou se poderia comer a casca? Bem, é uma pergunta curiosa, não é mesmo? Continuamos nesta matéria com uma investigação de tirar o fôlego sobre o assunto. Respire fundo, aguce a curiosidade e venha conosco nessa viagem de descobertas.

O kiwi, essa pequena fruta verde de origem chinesa, é famosa por sua beleza interior: uma explosão de gosto e benefícios nutricionais. Agora, vamos virar de ponta cabeça a maneira como você olha para essa fruta!

O Kiwi é uma fruta incrível. Além da parte carnosa, a casca também pode ser consumida. (Foto divulgação)

Quem é o Kiwi e por que a casca importa

O kiwi, com seu exterior marrom e rugoso que lembra uma batata, mantém seu interior escondido até ser descascado. Dentro, uma carne verde vibrante com sementes pretas, oferece uma mistura de sabor agridoce irresistível. Mas e a casca, o que ela tem a ofertar?

Seja por desconhecimento ou medo do desconhecido, normalmente descascamos o kiwi antes de comer. A verdade é que a casca do kiwi é comestível e possui muitos nutrientes importantes para a saúde. E mais, ela oferece uma quantidade considerável de fibras e antioxidantes que auxiliam na digestão e mantêm nossa imunidade em bom estado.

A casca do kiwi é cheia de antioxidantes e fibras, assim como as sementes que se encontram no interior. Ao consumir a casca, obtemos uma quantidade significativamente maior de vitamina C, essencial para fortalecer nosso sistema imunológico.

O que acontece no seu corpo ao comer a casca do kiwi

A experiência de comer a casca do kiwi pode, à primeira vista, parecer estranha devido à sua textura áspera. Ainda assim, os benefícios compensam. Mas afinal, o que acontece com nosso corpo quando comemos a casca do kiwi?

Ao ingerir essa parte da fruta, estamos melhorando a saúde da nossa pele. A casca é rica em antioxidantes que auxiliam na luta contra o envelhecimento. Além disso, suas fibras ajudam a manter nossa digestão regular, prevenindo a constipação.

Levar a casca do kiwi à boca adiciona outra camada de desfrute à experiência da fruta, proporcionando um paladar e textura únicos. Da próxima vez que você pegar um kiwi, pense duas vezes antes de jogar a casca fora. Lembre-se que além de boa para a saúde, sua escolha também pode ser uma maneira de reduzir o desperdício de alimentos.

Agora que você sabe disso, que tal incluir o kiwi com casca na sua dieta? Este pode ser o início de uma aventura nutricional incrivelmente deliciosa e saudável. Deixamos aqui um desafio: da próxima vez que for comer um kiwi, prove com casca!

Além disso, outras frutas também podem ter a casca consumida. A casca de maçã é rica em fibras e vitamina C. Também contém antioxidantes que podem beneficiar a saúde do coração e reduzir o risco de doenças crônicas. Ademais, a casca das uvas contém resveratrol, um antioxidante que tem sido associado a uma redução do risco de doenças cardíacas e câncer.

