Entre no ritmo: 6 músicas mais ouvidas no fim do ano

Você já parou para pensar quais são as músicas mais ouvidas que embalam as festas de fim de ano? Aquelas que tocam nas rádios, em todas as festas e reúnem as pessoas para dançar e se divertir? Neste artigo, vamos apresentar as 6 músicas mais ouvidas no fim do ano, que com certeza vão te colocar no ritmo da comemoração. Prepare-se para dançar e cantar!

Músicas mais populares para final de ano

“All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

Quem nunca ouviu essa música durante o Natal? Lançada em 1994, essa canção de Mariah Carey se tornou um clássico absoluto para as festividades de fim de ano. Com sua melodia cativante e vocais poderosos, “All I Want for Christmas Is You” é uma verdadeira trilha sonora para celebrar o espírito natalino. Tentando emplacar outro sucesso, Mariah Carey já lançou diversas outras músicas de Natal, mas nenhuma superou ainda este clássico!

“Last Christmas” – Wham!

Outro hit que não pode faltar na lista de músicas mais ouvidas é “Last Christmas” do Wham!. Lançada em 1984, essa canção pop conquistou os corações de muitos e continua sendo uma das mais tocadas até hoje. Sua letra nostálgica e melodia marcante são perfeitas para cantar em alto e bom som e sentir o clima festivo invadir o ambiente.

“Feliz Navidad” – José Feliciano

Entrando no clima latino, não podemos esquecer de “Feliz Navidad” de José Feliciano. Com sua introdução inconfundível e refrão contagioso, essa música traz a alegria característica das festas de fim de ano. Se você quer colocar todo mundo para dançar, essa é a escolha certa, sem dúvidas.

“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

Um verdadeiro clássico do rock, “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms é mais uma das músicas mais ouvidas que não pode ficar de fora da lista. Com sua batida contagiante e riffs de guitarra marcantes, essa canção evoca a energia e a diversão da época das festas.

“Happy” – Pharrell Williams

Se você está buscando uma música para animar qualquer momento, “Happy” de Pharrell Williams é a escolha perfeita. Embora não seja estritamente uma música de Natal, ela possui uma mensagem positiva e contagiante que se encaixa perfeitamente no espírito de celebração do fim de ano.

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Frank Sinatra

Encerrando nossa lista, temos a clássica “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” na voz inconfundível de Frank Sinatra. Com sua melodia suave e aconchegante, essa música nos transporta para um cenário de inverno, perfeito para curtir as festas de fim de ano.

Aproveite essa seleção de músicas mais ouvidas para entrar no ritmo das festividades e compartilhar momentos especiais com amigos e familiares. Afinal, não há nada melhor do que celebrar o fim do ano ao som de boas músicas. Então, aumente o volume e deixe a alegria contagiar a todos. Boas festas!

