Mostre o que você está CURTINDO! Aprenda a colocar música no WhatsApp

O recurso de compartilhar o som que o usuário está curtindo já existe no Instagram já faz um tempo. No entanto, mesmo com as dezenas de atualizações lançadas em 2023, o WhatsApp ainda não implementou a função em sua plataforma de mensagens. Por outro lado, alguns usuários já descobriram um meio de contornar essa ‘bola fora’ e já conseguem mostrar qual música estão ouvindo através do seu status. Continue a leitura, logo abaixo, e aprenda como fazer.

Descubra como mostrar a música que está ouvindo no status do WhatsApp | Foto: Reprodução

O ‘story’ do seu som

Não é novidade que o Instagram possui uma funcionalidade bem popular, na qual permite que o usuário compartilhe músicas do Spotify nos Stories. No entanto, essa opção ainda não está disponível em outros aplicativos, como é o caso do WhatsApp que, embora também pertença a Meta, detentora do Facebook e Instagram, não dispõe da opção de exibir em seu status qual música o usuário está ouvindo.

Ainda assim, existe uma maneira meio improvisada de driblar a ausência deste recurso e fazer com que os seus outros contatos da plataforma de mensagens vejam o som que você está curtindo. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como fazer.

Leia mais: Aprenda a transformar áudio em texto de um jeito fácil no WhatsApp

O som que toca no seu app

Atualmente, a única forma de fazer isso é gravando um vídeo com a música ao fundo e compartilhá-lo com seus contatos, semelhante ao que era feito no Instagram Stories e no Facebook antes da parceria com o Spotify. Entenda o passo a passo, a seguir.

Aprenda como fazer

Para adicionar música ao seu status do WhatsApp e compartilhar um trecho dela com duração de até 30 segundos em um post temporário que permanecerá ativo por 24 horas, você pode seguir os passos a seguir:

Abra um aplicativo de música, como Spotify, Deezer ou Apple Music, em seu smartphone; Escolha a música que deseja compartilhar e inicie a reprodução; Abra o WhatsApp e observe que o player de música permanece ativo na parte superior da tela; Toque na opção “Status” e, em seguida, no botão “+”, que permite adicionar um novo post temporário; Você tem a opção de tapar a câmera (resultando em uma tela preta) ou gravar um vídeo normal com a música ao fundo; Após a gravação, o áudio do vídeo será o som reproduzido pelo player de música.

Caprichando na personalização

Se você optar por tapar a câmera traseira ou frontal (dependendo da que estiver ativada), poderá personalizar ainda mais seu vídeo de música no WhatsApp Status, adicionando emojis, textos ou até mesmo desenhos para informar qual música está tocando ou simplesmente tornar o vídeo mais atrativo.

É importante lembrar que a qualidade do áudio não é afetada ao usar esse método, e você pode usar fones de ouvido para ouvir a música enquanto grava o vídeo, evitando chamar a atenção em locais públicos.

Leia também: Está USANDO? Novo recurso do WhatsApp já chegou e não dá para ficar de fora