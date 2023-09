Está USANDO? Novo recurso do WhatsApp já chegou e não dá para ficar de fora

O WhatsApp está surpreendendo mensalmente os seus usuários com novas atualizações em suas ferramentas e funcionalidades. Dessa vez — a Meta inovou ao anunciar que o WhatsApp iria receber uma função bastante eficaz e que já estava na mira dos usuários há bastante tempo. Trata-se da possibilidade de obter milhares de informações todos os dias através do próprio aplicativo! Entenda como funciona e o passo a passo de como usar.

WhatsApp revela grande novidade

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados no Brasil. Suas constantes atualizações vem reforçando cada vez mais o seu compromisso com os usuários.

Logo — a plataforma anunciou o lançamento dos Canais. Uma funcionalidade presente no Telegram e no Instagram — lembrando que o Instagram também faz parte da mesma empresa responsável pelo WhatsApp e Facebook.

Trata-se de uma ferramenta que irá distribuir informações em alta escala. Logo — o usuário poderá entrar nos Canais de seu interesse e diariamente receber informações atualizadas quanto a diversas notícias e informações relevantes.

É uma funcionalidade bastante parecida com as Comunidades, mas que possui uma pequena diferença. Isso porque nas comunidades é possível verificar a integração de vários grupos dentro das mesmas — logo, é uma espécie de “Canal” com os grupos de uma só comunidade/nicho.

Através dessa ferramenta será possível ter acesso a muitas informações relevantes e principalmente acerca de temas importantes ou assuntos do interesse do usuário.

Como funcionam os Canais?

Irá funcionar de semelhante modo aos Canais do Instagram. Será uma espécie de “chat” que todos os dias o “responsável” poderá alimentar com informações, notícias e conteúdos interativos. Os desenvolvedores da ferramenta anunciaram que é uma estratégia do WhatsApp para manter ainda mais os seus usuários conectados no aplicativo — o seu uso irá ocorrer de maneira gradativa.

Haja vista que a priori alguns usuários irão receber acesso à funcionalidade, posteriormente outros e assim por diante. O intuito é que não hajam bugs ou inconsistências pelo alto volume de acessos.

Dentro da funcção irá ter uma aba de Atualizações. Que é de igual modo ao status comum. Na qual será possível verificar os “status” desses Canais. A priori, somente alguns usuários poderão criar seus Canais.

Bem como empresas e personalidades — posteriormente todos os usuários poderão criar seus próprios canais a fim de ficarem atentos a todas as novidades e atualizações.

Não se sabe ao certo em que mês a função estará completa, entretanto, tudo indica que até o fim do ano o WhatsApp já terá incluído mais opções e funcionalidades dentro desta guia de atualizações a fim de auxiliar a todos os seus usuários.

