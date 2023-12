Olhe para cima! Nova chuva de meteoros atingirá o pico na próxima semana

Você, assim como muitas pessoas, é apaixonado por astronomia? Então chegou a hora de acompanhar um fenômeno incrível, sem precisar de um telescópio. Isso por que uma nova chuva de meteoros está prevista para atingir seu pico na próxima semana.

Essa chuva de meteoros terá visão privilegiada a partir do hemisfério Sul da Terra. Isso quer dizer, que os brasileiros estão no raio de visão do fenômeno.

Quando acontece a nova chuva de meteoros?

Esse evento, que deverá atingir o pico na madrugada de terça-feira (12), é causado por detritos deixados pelo cometa 46P/Wirtanen, também conhecido como Cometa do Natal.

A pesquisa, publicada no servidor de pré-impressão arXiv, estima que a chuva poderá produzir até 10 meteoros por hora. No entanto, as observações serão desafiadoras devido à baixa velocidade de entrada e aos tamanhos relativamente pequenos dos meteoróides.

“Os meteoros serão gerados por partículas muito pequenas que atingem a Terra numa velocidade relativamente baixa”, explica o astrônomo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA). “Por isso, não vão gerar rastros muito luminosos.”

O melhor local para observar a chuva será na Austrália, mas mesmo lá, os meteoros serão visíveis apenas no início da noite. No Brasil, a visualização será ainda mais difícil, pois a trilha de detritos ainda não está muito dispersa.

“Principalmente porque, por ser uma trilha recente, não está muito dispersa”, explica Zurita. “Então, os meteoros vão estar mais concentrados em torno do horário do pico, que é pela manhã.”

Os observadores que quiserem tentar ver a nova chuva de meteoros devem procurar um local escuro, longe da poluição luminosa das cidades. Também é recomendado usar binóculos ou telescópio para aumentar as chances de observação.

Nome da chuva de meteoros ainda não está definido

O estudo que descreve a descoberta da nova chuva de meteoros ainda não foi revisado por pares, mas os autores já estão trabalhando em um nome para o evento.

Uma possibilidade é que a chuva seja batizada de Lambda-Sculptorídeas, em referência à estrela λ-Sculptoris, próxima ao radiante da chuva. Outra opção é que o evento seja chamado de Wirtanenídeas, em homenagem ao cometa que a originou.

Independentemente do nome, a nova chuva de meteoros é uma oportunidade única para os observadores de todo o mundo. A última chuva de meteoros causada por detritos do Cometa do Natal ocorreu em 2007, mas nunca foi catalogada oficialmente.