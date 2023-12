Calendário espacial: chuvas de meteoros em dezembro; veja as datas

O ano de 2023 indiscutivelmente nos brindou com grandes espetáculos vindos do céu, como fenômenos lunares e belíssimos eclipses. No entanto, para quem está mais atento ao calendário espacial, é bom se preparar para o cenário hipnotizador da chuva de meteoros que acontece entre os dias 13 e 14 e é considerado um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano. Siga a leitura e saiba mais.

Chuva de meteoros acontece na segunda semana de dezembro. — Foto: Reprodução

Espetáculo galáctico

O ano está se despedindo, e o derradeiro mês de dezembro chega repleto de eventos astronômicos intrigantes.

Para os apaixonados por fenômenos celestes, além das habituais chuvas de meteoros, os Estados Unidos preparam-se para um lançamento misterioso.

Acompanhe a leitura, a seguir, para conhecer todas as novidades que aguardam os entusiastas da astronomia nos próximos dias.

Leia mais: 1º hambúrguer do mundo com ingrediente do ESPAÇO é produzido em SP

Um dezembro celestial

Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre os principais eventos que poderão ser contemplados em algumas regiões do planeta.

Um foguete russo rumo às estrelas

No dia 1º de dezembro, às 6h25 (horário de Brasília), um foguete Soyuz-2-1a partirá do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

O destino é a Estação Espacial Internacional (ISS), sendo este o último lançamento espacial da Rússia em 2023. A nave de carga Progress MS-25 leva consigo expectativas e avanços para além da atmosfera terrestre.

A dança da lua minguante

Ao amanhecer de 5 de dezembro, às 2h49, inicia-se a fase minguante lunar, proporcionando aos observadores noturnos um espetáculo fascinante. A Lua revela sua face menos iluminada, convidando a contemplação de sua beleza singular.

X-37B: missão secreta no espaço

No dia 10 de dezembro, o foguete SpaceX Falcon Heavy lança o avião espacial X-37B da Força Espacial dos EUA em sua 7ª missão. Um acontecimento notável, marcando a primeira vez que o X-37B é lançado em um Falcon Heavy, inicialmente programado para 7 de dezembro.

Lua Nova iluminando a noite de 12 de dezembro

Às 20h32, a Lua Nova de dezembro surge no céu, oferecendo uma visão única e inspiradora para os observadores noturnos. Um convite para contemplar o esplendor do universo.

Geminídeas: estrelas cadentes em sua máxima expressão

O ponto alto do mês ocorre entre os dias 13 e 14, com a chuva de meteoros Geminídeas, um dos eventos astronômicos mais esperados do ano. As estrelas cadentes, luminosas e até coloridas, prometem encantar os observadores em duas noites consecutivas.

Crescente e Ursídeos: o balé celestial

A Lua Crescente de dezembro se inicia às 15h32 de 19 de dezembro. Poucos dias depois, em 21 de dezembro, os meteoros Ursídeos, batizados pela proximidade com a estrela Kochab na Ursa Menor, atingem seu ápice.

Associados ao cometa 8P/Turtle, esses meteoros fazem parte do espetáculo cósmico quando a Terra atravessa a trilha de poeira e detritos deixados pelo cometa.

Peregrinação lunar na véspera de Natal

Na véspera de Natal, um foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance inaugura seu voo com o módulo lunar comercial Peregrine para Astrobotic. Um presente espacial para a comunidade científica e os entusiastas da exploração lunar.

Lua Cheia anunciando o fim de 2023

Em 27 de dezembro, às 21h33, a Lua Cheia ilumina o céu, marcando o desfecho do ano com sua luz radiante. Uma despedida celestial para um ano repleto de descobertas e fascínio astronômico.

O espetáculo que vem dos céus

Este é o panorama celestial que dezembro reserva para todos nós, proporcionando momentos de contemplação e intensa beleza diante da vastidão do universo. Fiquem atentos aos céus e aproveitem cada espetáculo que o cosmos nos oferece.

Leia também: Você pode ver estes 4 lugares da Terra se estiver no espaço