1º hambúrguer do mundo com ingrediente do ESPAÇO é produzido em SP

Grupo de empresários donos de hamburgueria de São Paulo teve ideia inusitada ao utilizar especiaria vinda de fora do planeta Terra, e afirma que objetivo é que venda de ‘hambúrguer espacial’ entre no Guinness Book, o livro dos recordes, por vender primeiro sanduíche do mundo com ingrediente que esteve no espaço. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais sobre o curioso caso.

Hamburgueria de São Paulo começara a vender hambúrguer com sal vindo do espaço. — Foto: Reprodução

Um lanche espacial

Em um movimento audacioso, uma hamburgueria de São Paulo busca conquistar um lugar no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais, com a proposta de se tornar o primeiro restaurante do planeta a oferecer um sanduíche com um ingrediente que já esteve no espaço.

A Patties Burger, que conta com três lojas na capital paulista, investiu expressivos R$ 300 mil para enviar 9 kg de sal para a órbita terrestre. Continue a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre a inusitada ideia dos empresários.

Entenda o surgimento da ideia

A ideia surgiu do administrador Henrique Azeredo, sócio e CEO da empresa, que há tempos buscava algo grandioso para diferenciar a hamburgueria em meio às mais de 3 mil concorrentes na cidade, conforme dados da Associação Comercial.

Após várias ações, o CEO da empresa refletiu sobre a necessidade de uma ideia verdadeiramente grandiosa. Durante uma sessão de brainstorming, surge a frase “o céu é o limite”. Nesse momento, a inspiração acontece: e se eles enviassem algo para o céu?

Inicia-se uma pesquisa, resultando na descoberta de uma empresa em Londres que oferece esse serviço. Considerando a alta oscilação de temperatura no espaço, chegando a até 50 graus, o CEO conclui que não seria viável enviar produtos como pão, queijo ou qualquer outro, pois na volta estariam impróprios para o consumo.

O sal aparece como a única opção possível para essa empreitada. Diante dessa constatação, a equipe não hesita em manter a ideia.

O sal que veio do espaço

Após uma jornada de 3.466 quilômetros fora da Terra, cortesia da empresa britânica “Sent into space” em 14 de junho deste ano, o sal passou por uma análise sanitária no laboratório Central de Diagnósticos Laboratoriais (CDL). Os resultados atestaram que o produto está próprio para o consumo.

Certificado de envio do sal para o espaço pela empresa britânica Sent Into Space, de Londres. — Foto: Reprodução

A hamburgueria agora se prepara para a produção de cerca de 3 mil sanduíches, que estarão disponíveis para venda no início de dezembro. Além disso, a Patties Burger oferecerá produtos licenciados com conexão direta com a NASA, a agência espacial norte-americana.

Henrique destaca a singularidade da proposta ao observar que não existe nenhum registro no mundo de um restaurante que tenha vendido comida com ingredientes provenientes do espaço.

Ele comenta sobre a presença de recordes estranhos e bizarros no Guinness Book, e a equipe da Patties Burger considera a sua ideia como algo peculiar, mas não entre as mais extravagantes.

Na perspectiva deles, isso faz todo sentido, especialmente considerando o crescente interesse na corrida espacial, com cada vez mais países se envolvendo nesse cenário.

Desafios rumo ao Guinness Book: investimento e incertezas

Conquistar esse recorde, conforme admite o próprio empresário, não é tarefa fácil nem barata. Para ter uma equipe do Guinness Book analisando a produção dos sanduíches e atestando a ‘façanha’, a empresa precisa investir cerca de US$ 30 mil dólares, sem garantia de entrada na próxima edição do livro mundial de recordes.

Henrique revela os desafios ao mencionar que há uma taxa elevada para que o Guinness nos Estados Unidos possa analisar o caso. Mesmo efetuando o pagamento dessa taxa elevada, não há garantia de que a hamburgueria entre no livro de recordes.

Existe um prazo de 6 meses para que o Guinness forneça uma resposta, mas a equipe da Patties Burger está disposta a prosseguir com essa empreitada.

A empresa, por sua vez, delineia um plano de oferecer aproximadamente 500 hambúrgueres diariamente, exclusivamente para aqueles que visitarem as lojas físicas.

Quando questionado sobre se a presença no livro dos recordes impulsionará as vendas, o CEO da Patties Burger responde de maneira franca, expressando a opinião de que essa conquista não contribuirá significativamente para o aumento das vendas.

Contudo, ele reconhece que estar no Guinness confere à empresa um certo prestígio. Seria gratificante para uma hamburgueria, estabelecida há tão pouco tempo e competindo com inúmeros concorrentes em São Paulo, alcançar um recorde desse tipo.

Henrique conclui suas declarações com um toque de aspiração global, destacando que a Patties Burger, embora seja uma hamburgueria de porte pequeno, almeja ser reconhecida globalmente. Para ele, conquistar esse recorde é um passo importante nessa direção, conferindo à empresa uma credencial para alcançar objetivos mais ambiciosos.

O preço de uma experiência extraterrestre

Os hamburgueres espaciais, com preço de aproximadamente R$ 45 o combo, estarão disponíveis apenas nas lojas físicas da Patties Burger, localizadas em Pinheiros, Itaim ou Brooklin. Para os entusiastas, a jornada até essas lojas garantirá uma experiência gastronômica única, evitando riscos de extravio ou fraude.

